58 ülke Türk kanatlısı tüketiyor

Aydemir, Türkiye’deki tavukçuluk sektöründe dünyanın en iyi teknolojilerinin kullanıldığını ifade etti.

Yetişmiş eleman ve fason üreticilik modeliyle dünyadaki üretim teknolojisini en iyi şekilde kullandıklarını anlatan Aydemir, çiftçi ile doğrudan üretimi sektör olarak çok başarılı bir şekilde yaptıklarına dikkati çekti. Aydemir, sektörün hızla büyüdüğünü vurgulayarak, “Bugün Türkiye’deki üretim 2 milyon 200 bin tona ulaşmış durumda ve 58 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.