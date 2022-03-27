  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 57 yaşındaki kadın, oturma odasındaki koltukta ölü olarak buldu
Yerel

57 yaşındaki kadın, oturma odasındaki koltukta ölü olarak buldu

25 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2022-03-27 21:20:00 - 2022-03-27 21:27:01
57 yaşındaki kadın, oturma odasındaki koltukta ölü olarak buldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 25 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Kadının cesedi ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kocadere Köyü Yalı Mahallesi İnci Apartmanı’nda yalnız yaşayan Rengin Özaltun’u bir süredir görmeyen komşuları durumu polise bildirdi. Polis apartman dairesine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla balkondan girdi. Ekipler Özaltun'u evin oturma odasındaki koltukta ölü olarak buldu. Koltuğun önündeki halıda kadına ait kanlar bulunurken bunun doğal ölüm sonrasında da meydana gelebileceği öğrenildi.

25 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

Dairede olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından savcı tarafından cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kadının ölüm nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor.

Karı koca kavgası sokağa taştı! Tartıştığı kocasını kaldırım taşıyla böyle dövdü
Karı koca kavgası sokağa taştı! Tartıştığı kocasını kaldırım taşıyla böyle dövdü

Yaşam

Karı koca kavgası sokağa taştı! Tartıştığı kocasını kaldırım taşıyla böyle dövdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay