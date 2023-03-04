57 kişi ölmüştü: Yunanistan'da tren kazası protestolarında Polis ve göstericiler arasında çatışma

Yunanistan'da en az 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazası sonrası Selanik'te düzenlenen protesto gösterisinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis, sayıları yaklaşık 2 bini bulan göstericilerin taş ve molotof kokteyli attığını açıkladı. Göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

AFP'ye göre kazadan hükümeti ve demir yolu işletmelerini sorumlu tutan göstericiler "hayatımız önemli" (our lives matter) pankartları taşıdı.

Başkent Atina'da da önceki gün Hellenic Train şirketinin merkezinin önünde yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenlemişti.

Larissa sakinleri "Özelleştirme öldürür" yazılı pankartlar taşıyarak gösteri yaptı.

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Yunanistan'ın 2009 yılında yaşadığı ekonomik kriz sırasında kreditörleri tarafından talep edilen özelleştirme programının bir parçası olarak, 2017'de İtalyan devlet grubu Ferrovie Dello Stato Italiane (FS), Hellenic Train şirketini satın almıştı.

Euronews’in haberine göre, kazayla ilgili gözaltına alınan nöbetçi istasyon şefinin, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim" dediği belirtildi.