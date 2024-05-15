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Gündem 57 kişi hayatını kaybetmişti! Isparta'daki uçak kazasının firari hükümlüsü 17 yıl sonra yakalandı
Gündem

57 kişi hayatını kaybetmişti! Isparta'daki uçak kazasının firari hükümlüsü 17 yıl sonra yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 18:59:00 - 2024-05-15 19:19:59
57 kişi hayatını kaybetmişti! Isparta'daki uçak kazasının firari hükümlüsü 17 yıl sonra yakalandı

Isparta'da 2007 yılında düşen uçağın ait olduğu hava yolu firmasının ortaklarından Yavuz Çizmeci, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı.

Çizmeci, Isparta'da 57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın sahibi olan havayolu şirketinin ortaklarındandı.

17 yıldır aranan Çizmeci, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Sahte kimlikle geziyormuş!

11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Çizmeci'nin hapse girmemek için sahte kimlik çıkarttığı öğrenildi.

İstanbul Havaliman'da polis, şüpheli hareketler sergileyen Çizmeci'yi durdurup kimliğini kontrol etti.

Polisler, İbrahim Özkan adına düzenlenmiş sahte kimlik ibraz eden Çizmeci'nin fotoğrafından şüphelendi. Bunun üzerine parmak izi kontrolü yapan polisler, kimliğin sahte olduğunu ve şüphelinin Yavuz Çizmeci olduğunu belirledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Çizmeci, cezaevine teslim edildi.

2007'deki uçak kazasında 7'si mürettebat 57 kişi hayatını kaybetti!

30 Kasım 2007 tarihinde İstanbul-Isparta seferini yapan World Focus'tan kiralanan yolcu uçağı, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Keçiborlu'daki Türbetepe mevkiinde düştü. Kazada 7'si mürettebat 57 kişi öldü.

Uçağın sahibi firmanın ortaklarından Yavuz Çizmeci, kazaya ilişkin çıktığı mahkemeye eski Devlet Bakanı Bahattin Yücel ile birlikte gitmişti. Yücel'in korumalarının fazlalığı dikkat çekerken, savunmasında şunları söylemişti:

"Eğer bir uçakta arıza varsa pilot o uçağı uçurmaz. Hem kendi canı, hem de yolcuların ve mürettebatın canı söz konusudur. Bunu kimse riske edemez. Ancak işin ilginç yanı kokpit ses kaydını yapan CVR cihazının çalışmıyor olması. Bu cihazdan bizim depomuzda 3 tane daha yedek vardı. Değiştirmesi de 5 dakikalık iş. Yani pilot bunu tespit eder, teknik ekip de 5 dakikada değiştirirdi. Ama arıza göstermeyen bir alet kaza sonrası arızalı deniliyor. Bunu ne pilot ne teknisyen bilemez. Onun için yeni bilirkişi incelemesinin şart olduğunu söylemek istiyorum. Avrupa ve ABD'de bu kokpit ses kayıt cihazını test eden firmalardan rapor alınabilir. Bence ciddi bir imalatçı hatası olması yüksektir. Ben de, bu konuda seyre göre, ciddi bir dava açmayı planlıyorum."

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