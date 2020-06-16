57 ilde büyük operasyon! Onlarca kişi gözaltına alındı
İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ankara'da ise Bylock kullanıcısı 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119’u TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) içerisinde aktif görev yapan 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli 56 ilde gerçekleşen operasyonlarda 100’ün üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken diğer şüphelilerin de ilerleyen saatlerde yakalanacağı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: 167 gözaltı kararı
Ankara'da bylock operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 15'i ByLock kullanıcısı 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.