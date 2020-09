57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde doğru

ANTALYA (AA) - Bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri ile yarışmaya katılacak filmler belli oldu.

Festivalde yarışacak 10 filmi, Türkiye'den senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa Film Festivali ve Tribeca Film Festivali'nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut'tan oluşan jüri değerlendirecek.

Jüri üyesi olarak belirlenen isimler, uluslararası arenada kazandıkları başarılarla dikkati çekiyor.

Jüri üyelerinden Avrupa Sinema Akademisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ada Soloman, aynı zamanda Berlin'de Altın Ayı Ödülü'nü kazanan "Pozitia Copilului / Çocuk Pozu", Oscar'a aday gösterilen ve birçok dalda Avrupa Sinema Akademisi Ödülü kazanan "Toni Erdmann" başta olmak üzere, Cannes, Locarno, Sundance gibi festivallerde 200'e yakın ödül kazanan altmıştan fazla filmin yapımcısı.

Senarist ve yönetmen Emin Alper ise ilk filmi "Tepenin Ardı" ile Berlin Film Festivali Forum Bölümü'nde Caligari Ödülü'nü, ikinci filmi "Abluka" ile 72. Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan isim. Kısa sürede Türk sinemasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran Alper, geçen yıl Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapan, ulusal ve uluslararası festivalleri dolaşan "Kız Kardeşler" filmiyle pek çok ödüle layık görüldü.

Tribeca ve Les Arcs Avrupa Film Festivalleri’nin Sanat Yönetmeni, Reykjavik Film Festivali Program Direktörü Frederic Boyer de bu yıl Altın Portakal'da jüri koltuğunda oturacak isimler arasında yer aldı.

Dünyaca ünlü festivallerde ödülleri bulunan, yönetmenliğini yaptığı ilk filmi "One Night" ile Cannes Film Festivali'ne seçildikten sonra kariyerine kamera arkasında da devam eden İranlı oyuncu, yönetmen ve senarist Niki Karimi ve geçen yıl Antalya'da izleyicisiyle buluşan "Three Summers / Üç Yaz" filmi ile sinema severlerin hatırlayacağı film ve video sanatçısı Sandra Kogut, yarışacak filmleri değerlendirecek isimler arasında bulunuyor.

- 10 film 120 bin lira para ödülü için yarışacak

Çoğunluğu Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak. Filistin'den Fransa'ya, Finlandiya'dan İran'a dünyanın dört bir yanından 10 film, "En İyi Film ve En İyi Yönetmen" dallarındaki 120 bin lira para ödülü ile "En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu" dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak.

Emmanuel Courcol'un "En Başarılı Prodüksiyon / The Big Hit", Macar yönetmen Lili Horvát'ın "Belirsiz bir süre için birlikteliğe hazırlık/Preparations to be Together for an Unknown Period of Time", Pamela Tola'nın "Çelik Kızlar / Ladies of Steel", Massoud Bakhshi'nin "En Uzun Gece / Yalda, a Night for Forgiveness" filmleri yarışmanın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Yarışmada, Filistinli yönetmen Ameen Nayfeh'in başrolünde Ali Suliman'ın yer aldığı, İsrail işgali altındaki topraklarda Filistinlilerin yaşadıklarının aktarıldığı "200 Metre", Uberto Pasolini'nin "Alelade Bir Yuva / Nowhere Special", Daniele Luchetti'nin "Bağlar/Bağcıklar/The Ties", Ana Roche de Sousa'nın "Dinle / Listen", Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin "Gaza Mon Amour" ve Bosnalı yönetmen Jasmila Žbanić'in "Nereye Gidiyorsun, Aida? / Quo Vadis, Aida?" filmleri yarışacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları 10 Ekim'deki Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.