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Aktüel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Aktüel

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Festivalde, yarışma filmlerinden "Ölü Ekmeği" seyirciyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 00:11:30 -
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

ANTALYA (AA) - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, yarışma filmlerinden "Ölü Ekmeği"nin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında filmlerin gösterimi, açık havada gerçekleştiriliyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan açık hava sahnesinde, Reis Çelik'in yönettiği "Ölü Ekmeği" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Oyuncularla birlikte seyircileri selamlayan Çelik, yaptığı konuşmada, başrol oyuncularından Tarkan Omarov, Ziyaddin Aliev ve Mariam Butursvili'nin Gürcistan'dan sınırı geçip gelemediğini dile getirdi.

Sinemacıların geçmiş zamanın hikaye anlatıcıları olduğunu vurgulayan Çelik, "Eski hikayelere götürmek istedim. Güzel sözleri, aşkları, heyecanları, kavgaları unutmaya başladık. En özel şey dildir ve dili unutmaya başladık. Artık internet dillerinden konuşuyoruz." dedi.

Çelik, filmde rol alan ancak çekimlerden sonra hayatını kaybeden iki oyuncuyu anmak istediğini de sözlerine ekledi.

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