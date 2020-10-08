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Aktüel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Aktüel

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Festivalin yarışma filmlerinden "Gelincik" ve "Dersaadet Apartmanı" seyircilerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 22:55:13 -
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

ANTALYA (AA) - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gelincik" ve "Dersaadet Apartmanı" adlı yarışma filmlerinin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film, belgesel gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler, ateşleri ölçülerek maskeyle alana alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında önce "Gelincik" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Orçun Benli̇'nin yönettiği filmde Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Hande Doğandemi̇r, Bülent Emrah Parlak ve Ni̇lperi̇ Şahi̇nkaya rol alıyor.

- Sinemaseverler filmlere ilgi gösterdi

Açık hava sahnesinde ikinci olarak "Dersaadet Apartmanı" filmi gösterildi.

Tankut Kılıç'ın kaleme alıp yönettiği filmde karakterleri Hüseyin Hüsnü Karşın, Janset Paçal, Hilmi Özçelik ve Gürsel Akay canlandırıyor.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisindeki filmlere sinemaseverler ilgi gösterdi.

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