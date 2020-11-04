56 senedir değişmeyen gelenek: Bu eyaleti kazanan başkan seçiliyor

ABD'de seçim sürecinde birçok anket şirketi Demokrat aday Jeo Biden'ı en az 7 puan önde gösteriyordu. Ancak sonuçlar genel hatlarıyla 2016 yılındaki seçimlerdeki gibi ilerledi.

Eyaletlerin genelinde büyük sürprizler yaşanmadı. Önce doğu eyaletlerinde sandıkları açıldı. Florida ve Cumhuriyetçilerin kalesi Teksas'da rekabet uzun saatler başa baş sürdü.

Belirleyici eyalet

1964 yılından beri Florida'yı alanın Beyaz Saray'ı aldığı seçimde eyaletin galibi Donald Trump oldu.

Teksas'da da 2016 seçimlerinde olduğu gibi 38 delege Donald Trump'ın hanesine yazıldı. Salıncak eyaletlerden Ohio'da da yarış kıyasıya sürdü. Bugüne kadar Ohio'yu kaybeden hiçbir Cumhuriyetçi aday başkanlığı kazanamamıştı. Fakat Trump'ın korktuğu olmadı ve Ohio'da da kazanan Cumhuriyetçiler oldu.