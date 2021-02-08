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Gündem 56 saatlik kısıtlama sona erdi
Gündem

56 saatlik kısıtlama sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 5 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 05:17:00 -
56 saatlik kısıtlama sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda, onuncusu 05 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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