  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Murat Kurum mal varlığını paylaştı

Gazze'de prematüre bebeklerin hayatı tehlikede!

Teknoloji devi! Ericsson Araştırma Türkiye: ROBUST- 6G projesine katılıyor! Sürpriz ortaklık

İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı! Kim önde?

Türkiye Lahey'de siyonistleri rezil etti! İsrail vahşetini dünyaya anlattılar

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı paylaşmıştı! DEM Parti'den fotoğrafa ilişkin skandal açıklama

Halk TV'nin 'protokol krizi' yalanı ifşa oldu! Murat Kurum törende yaşananları anlattı

Çin, güç kullanma hakkı var diyor! Katil İsrail ise Çin'in tutumu için esef verici dedi! Çok konuşulacak haber

Alman isim, Gazze'de halk acı çekiyorken konuya ilişkin ilk kez konuştu! Filistin devletini tanıyın çağrısı yaptı!

Ankara adayı Turgut Altınok'tan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar
Yerel 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon!
Yerel

56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 09:29:00 -
56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon!

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 56 ilde gerçekleştirilen “Kafes-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilerek, şu bilgiler verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak 'KAFES-49' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

 

Havada ‘Gara’da TSK operasyonu
Havada ‘Gara’da TSK operasyonu

Gündem

Havada ‘Gara’da TSK operasyonu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Yerel

Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Putin kararı aldı, imzaladı" target="_blank">
Rusya'dan kriz yaratacak yeni operasyon: Rusya hedef için yeniden düğmeye bastı! Putin kararı aldı, imzaladı
Rusya'dan kriz yaratacak yeni operasyon: Rusya hedef için yeniden düğmeye bastı! Putin kararı aldı, imzaladı

Dünya

Rusya'dan kriz yaratacak yeni operasyon: Rusya hedef için yeniden düğmeye bastı! Putin kararı aldı, imzaladı

Terör örgütü PKK operasyonu: 1 gözaltı
Terör örgütü PKK operasyonu: 1 gözaltı

Yerel

Terör örgütü PKK operasyonu: 1 gözaltı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçil Erzan şifreleri kırıldı, korkunç gerçek ortaya çıktı! Bakın Google’da ne aramış!
Gündem

Seçil Erzan şifreleri kırıldı, korkunç gerçek ortaya çıktı! Bakın Google’da ne aramış!

Seçil Erzan davasında 200 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Erzan'a ait 117 bin 334 mesajı ve çok sayıda fotoğrafları incelendi. E..
Başkan Erdoğan dünyaya haykırmıştı! BM sonunda dize geldi: Guterres'ten çarpıcı itiraf
Dünya

Başkan Erdoğan dünyaya haykırmıştı! BM sonunda dize geldi: Guterres'ten çarpıcı itiraf

ABD'nin vetosuyla, İsrail'in Gazze'de sivil katliamına çözüm getiremeyen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin otoritesinin sarsıldı..
Kızıldeniz'de yaşanan güvenlik sorunu! Türkiye'nin limanları: varlığının artması sağladı! Analize kulak verin
Ekonomi

Kızıldeniz'de yaşanan güvenlik sorunu! Türkiye'nin limanları: varlığının artması sağladı! Analize kulak verin

İşgal altındaki bölgelerde güvenlik sorunu yaşanırken Dinçer Lojistik Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erdem Sözvar, "Ülkemizin den..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23