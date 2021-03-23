2020 yılının nisan ayında yapılması planlanan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Söz konusu bisiklet turunun ilk etabının gerçekleştirileceği Nevşehir'de hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Peki, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) bu yıl 56'ncısı düzenlenecek. Bisiklet turunun (TUR 2021) ilk etabı, Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı turistik merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman yapılacak?

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede yapılacak?

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı, bu yıl 11-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında, ildeki kurum ve kuruluşların yetkilileri ile birlikte değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sporcular; 167,3 kilometrelik Nevşehir-Kapadokya parkurunda, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'den pedal çevirmeye başlayacak. Ürgüp, Avanos, Çavuşin, Göreme ve Uçhisar'dan toplamda beş kez geçiş yapması gereken sporcular, bu şekilde etabı bitirecek. Nevşehir-Kapadokya etabı Ürgüp ilçesindeki bitiş çizgisinde bitmiş olacak.

Aynı gün çeşitli klasmanlarda dereceye girenlere ödül takdim edilecek.

Söz konusu bisiklet turu Kapadokya'da başlayacakken yarışın bitişi de Kuşadası'nda olacak.

TUR 2021'in etapları şu şekilde;

1. etap: Nevşehir-Kapadokya (167,3 kilometre)

2. etap: Konya-Konya (144,9 kilometre)

3. etap: Beyşehir-Alanya (212,6 kilometre)

4. etap: Alanya-Kemer (184,4 kilometre)

5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (160,3 kilometre)

6. etap: Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre)

7. etap: Marmaris-Turgutreis (180 kilometre)

8. etap: Bodrum-Kuşadası (160,3 kilometre)