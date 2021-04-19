55 yaş üstü aşı ekranı açıldı mı? Türkiye’de koronavirüs aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Geride kalan sürede 20 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Vatandaşlar aşı sıralarını beklerken 55 yaş üstü için önemli bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" dedi.

55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınıyor? Korona aşı randevusu al

Koronavirüs aşı randevuları MHRS web sitesi, MHRS uygulaması ve ALO 182’den alınabiliyor. Bakan Koca, birkaç hafta önce 60 yaş üstü için açıklama yapmış söz konusu açıklamadan bir gün sonra ise randevular oluşturulmaya başlandı.

KORONA AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ