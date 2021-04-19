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Sağlık 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınıyor? Korona aşı randevusu al
Sağlık

55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınıyor? Korona aşı randevusu al

50-55 yaş aşı randevu ekranı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından milyonlarca kişi aşı randevusunu nereden nasıl alabileceklerini araştırmaya başladı. 55 yaş üstü ne zamana aşı olacak? 55 yaş üstü aşı randevusu nereden alabiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:58:00 -
55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınıyor? Korona aşı randevusu al

55 yaş üstü aşı ekranı açıldı mı? Türkiye’de koronavirüs aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Geride kalan sürede 20 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Vatandaşlar aşı sıralarını beklerken 55 yaş üstü için önemli bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" dedi.

55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınıyor? Korona aşı randevusu al

Koronavirüs aşı randevuları MHRS web sitesi, MHRS uygulaması ve ALO 182’den alınabiliyor. Bakan Koca, birkaç hafta önce 60 yaş üstü için açıklama yapmış söz konusu açıklamadan bir gün sonra ise randevular oluşturulmaya başlandı.

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