55 ülkeyi dolaşan gezgin, Meme Kanseri Farkındalığı için Türkiye’yi dolaşıyor

İş hayatını bıraktıktan sonra dünya turuna çıkan ve 55 ülkeyi eşi ile birlikte dolaşan Gülçin Söğüt, Meme Kanseri olduğunu öğrendikten sonra Türkiye’de farkındalık oluşturmak için İstanbul’dan yola çıktı. Kayseri’ye uğrayan Sögüt, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’yi motosiklet grubu ile birlikte ziyaret etti.

Meme Kanseri Farkındalığı için İstanbul’dan yola çıkan Gülçin Söğüt ile Hollandalı eşi ve Kayseri Motosiklet Kulübü üyelerini İl Sağlık Müdürlüğü’nün bahçesinde karşılayan Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, "Bu gün Kayseri Motosikletçiler Kulübü Başkanı Mustafa Özdemir ve dünya turuna çıkmış olan Gülçin hanımı burada ağırlamaktayız. Bunu anlamlı kılan ise meme kanseri farkındalık gezisi" dedi.

Doç.Dr. Benli, "Meme kanseri bilindiği gibi dünyada kadınlarda ilk üç, kanserler sıralamasında ise ikinci neden olarak görülüyor. Meme kanserlerinden ölümün engellenmesindeki en önemli faktör ise erken teşhis" diyerek şu bilgileri verdi:

"Erken teşhis için Sağlık Bakanlığımızın Kanser Erken Teşhis Merkezlerimiz yani KETEM’lerimizde mamografi taraması yapılmakta. Kayseri’de 5 merkezde bu taramalar gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı da Kayseri’de erken teşhiste farkındalığı oluşturduğumuz zaman hastaların normal hayatına devam etmelerini sağlayabilmek için gerekli önlemleri almış durumdayız. Tüm taramalarımız ücretsiz. Sadece meme kanseri değil, rahimağzı kanseri, kolon kanseri taraması yapılmaktadır. En sık görülen kanser türlerinin taramasını yapıyoruz. Prostat kanseri için de aile hekimlerimizde taramalarımız var."

Kendisinin de 8 yıl önce geçirdiği kazaya kadar iyi bir motosiklet tutkunu olduğunu ifade eden Doç.Dr. Benli, "Kendilerine bu farkındalık çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah sağ salim kazasız belasız geziler diliyorum. Ben de yaklaşık 8 yıl önce motosiklet kazası yaptım. Motosiklete elveda demek zorunda kaldım. Dikkatli olmak lazım. Motosiklet de bir araçtır trafikte fark edilmesi gereken bir araçtır. Kazaları acı oluyor" eklinde konuştu.

İstanbul’da üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir iş hayatı olduğunu ve iş hayatını terk ederek hayali olan dünya turuna çıktığını anlatan Gülçin Sögüt, "Yaklaşık 6 yıldır dünyayı dolaşıyorum. İlk 3 yıl sırt çantalı olarak dolaştım. Sonraki 3 yıl yolda aşkımı buldum, kendisi Hollandalı. Yollarımızı ve hayatlarımızı birleştirdik. Hiç motosiklet tecrübemiz yokken birlikte yollara düştük. Avrupa ve Afrika derken 70 bin kilometre yol yaptık, 55 ülkeden geçtik. Türkiye’ye geldik, ailemizi ziyaret ettik ve tam motorları yükleyip Güney Amerika rotasına gidiyorduk ki, doktorlar meme kanseri olduğumu söylediler. Yaklaşık bir yıldır bununla savaşıyorum. Çok şey gördük, yanlış bildiğimiz çok şeyin olduğunu öğrendik. Konu kadın ve meme kanseri olunca ailenin, eşin, kardeş ve babanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Türkiye’de hala bu konuda eksikliklerimiz de olduğunu gördük. Kadınlar bu haberi almaktan korkuyor. Türkiye’yi tek tek gezerek meme kanseri farkındalığını oluşturarak belki birilerinin hayatlarına dokunuruz. Bu nedenle yaklaşık iki hafta önce İstanbul’dan yola çıktık." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın kanser tedavilerinde her türlü desteği verdiğinin altını çizen Sögüt, "İlk kanseri duyduğumuzda Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi karşılanmıyor gibi bir çok şey duymuştuk. Ben meme kanseri olduktan sonra benim tüm tedavilerim devlet tarafından karşılanıyor. Hastanelerdeki ilaçlar ve çalışamadığımiçin malulen emekli oldum. Devletimiz bunun için elinden gelen desteği veriyor sadece bizim bunun için biraz daha farkında olmamız gerekiyor. KETEM merkezlerinde her türlü eğitim ve destek veriliyor. Maddi imkansızlıkları olan kişiler varsa KETEM merkezlerini ziyaret edebilirler. Meme kanseri korkulacak veya ayıp bir şey değil. Ne olur gidin hayatınız her şeyden daha önemli" diye konuştu.