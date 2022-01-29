55 milyon kişi etkilenebilir! ABD'de alarm
ABD'de kar fırtınası alarmı var. New York'un da aralarında olduğu 4 eyalette acil durum ilan edildi. Kar kalınlığının yarım metreyi aşması bekleniyor.
ABD'nin kuzey doğusunda kar fırtınası alarmı var. New York'un da aralarında olduğu 4 eyalette acil durum ilan edildi. Kar kalınlığının yarım metreyi aşması bekleniyor.
Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan sert rüzgar ve tipi nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi.
Maryland, New Jersey ve New York'ta acil durum ilan edildi. Hafta sonu boyunca sürecek yoğun kar yağışının 55 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.
Yetkililer mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.
Amerikalılar gıda ve su stokladı. Jeneratör satışlarında patlama oldu.