540 metreden uçarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Türkiye’nin tanınan sporcusu Cengiz Koçak, 540 metreden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir atlayış gerçekleştirdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel organizasyonlar planlandı.
Türkiye'nin tanınan ismi profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir atlayış gerçekleştirdi.
Atlayış, Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda yapıldı.
Akfen Holding açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Erzurum'da gerçekleştirilen atlayışta Koçak, 540 metre yüksekliğindeki uçurumdan kuş gibi süzüldü. "Wingsuit Base Jump" atlayışı yapan sporcu 20 saniye boyunca havada kaldı.
Koçak, atlayışı boyunca 205 kilometre hıza ulaştı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayan Koçak, Doğudan batıya, kuzeyden güneye, emanetin yetiştirdiğin cesur yüreklerde" ifadelerine yer verdi.