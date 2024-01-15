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Yerel 54 yaşındaki kadın intihar etti! Dehşete düşüren anlar saniye saniye kamerada
Yerel

54 yaşındaki kadın intihar etti! Dehşete düşüren anlar saniye saniye kamerada

Yeniakit Publisher
2024-01-15 23:22:00 - 2024-01-15 23:27:08

Beylikdüzü'de 54 yaşındaki kadın, yangın merdiveninden çıktığı iş merkezinin çatısından atlayarak intihar etti.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Eleni Buluda (54), geldiği iş merkezinde bir iki tur attıktan sonra yangın merdivenlerini kullanarak üst katlara çıktı.

Çatıdan atlayarak intihar etti

 

Kadın daha sonra çatıdan kendini boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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