54 yaşındaki adam ölü bulundu Samsun'da 54 yaşındaki Seyfettin Vural, bir köprü altında ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi köprü altında ölü olarak bulundu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Düğün Salonu karşısındaki köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerinde giden 112 acil servis ekipleri 54 yaşındaki Seyfettin Vural'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Seyfettin Vural'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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