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Teknoloji 54 sene öncesine mi ait? Dünya'ya yaklaşıyor
Teknoloji

54 sene öncesine mi ait? Dünya'ya yaklaşıyor

Eylül ayında Dünya'ya yaklaştığı keşfedilen gök cisminin asteroid değil 54 sene önce Ay misyonunda kullanılan bir roket parçası olabileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 00:21:00 -
54 sene öncesine mi ait? Dünya'ya yaklaşıyor

Dünya'ya yaklaştığı eylül ayında keşfedilen gök cisminin asteroid değil 54 yıl önce Ay misyonunda kullanılan bir roket parçası olabileceği ifade edildi.

NASA'nın önde gelen astreoid uzmanı Paul Chodas, '2020 SO' isimli gök cisminin, ajansın 1966'da Surveyor 2 aracını Ay'a taşıyan Centaur roketinin parçası olduğunu ileri sürdü.

Surveyor 2, motorlarından birindeki ateşleme sorunu sebebi ile yumuşak iniş yapmak yerine Ay yüzeyine çarpmıştı. Centaur roketi ise Ay'ı pas geçerek planlandığı gibi Güneş'in yörüngesinde hurdaya çıkmış ve bir daha görülmemişti.

Hawaii'deki bir teleskop geçtiğimiz ay gizemli bir cismin Dünya'ya yaklaştığını keşfetmişti. Cisim bunun üzerine derhal Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi'nin Güneş Sistemi'ndeki asteroit ve kuyruklu yıldızlar listesine eklenmişti.

Gök bilimciler '2020 SO' adı verilen cismin kasım ayı ortasında gezegenin çekim alanına gireceğini, 4 ay kadar Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabileceği belirtmişti.

Parlaklığından cismin uzunluğunun, neredeyse Centaur kadar, yaklaşık 8 metre olduğu hesap edilmişti.

Chodas'ın dikkatini çeken şey ise, '2020 SO'nun Güneş etrafındaki yakın dairesel yörüngesinin Dünya'nınkine çok benzemesi oldu. Bunun bir asteroid için sıra dışı bir durum olduğu, cismin Dünya ile aynı düzlemde olmasının ve gezegene asteroid standartlarının altında, saatte 2400 kilometre hızla yaklaşmasının da asteroid olma ihtimalini azalttığı bildirildi.

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