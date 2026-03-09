5,3’lük deprem Yunanistan'ı vurdu! Hasar beklenenden büyük

  • İSTANBUL
Yunanistan’ın Epir bölgesinde 8 Mart’ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde 140’tan fazla binanın hasar gördüğü tespit edildi.

Yunanistan’ın Epir bölgesini sarsan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Epir bölgesinde 8 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ciddi hasarlar oluştu.

 

Bölgedeki köylerde çok sayıda taş evde ciddi çatlaklar oluştu.

 

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve şimdiye kadar 140'tan fazla binada hasar tespit edildiği kaydedildi.

