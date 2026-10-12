Honda’nın hayalleri 200 metrekareye sığmadı! Otomobil fuarına ezber bozan dokunuş!

HR-V ile Çocuklara Özel Bir Oyun Dünyası: Hayaller çoğu zaman çocuklukta başlar. Bu sebeple Honda, ailelere yönelik özel bir alan oluşturdu. Bu alanda, iç mekânı bir top havuzuna dönüştürülen, güncellenmiş HR-V e:HEV Advance Sport modeli yer alıyor. Çocuk bakım görevlilerinin gözetimindeki çeşitli keşif alanlarıyla çevrelenen HR-V, çocuklara özel olarak tasarlanmış bir oyun dünyası sunuyor. Bu özel sergileme alanı, Honda’nın her yeniliğinin ardında çoğu zaman basit bir fikrin bulunduğunu hatırlatıyor. Jazz ile Sınırsız Yaratıcılık Kutlaması: OMY’nin iş birliği ile Honda, ziyaretçileri Jazz e:HEV Advance Sport modelinin üzerine uygulanacak büyük bir ortak çalışmaya dayalı duvar resmi aracılığıyla davet ediyor. Eylül ayında Dailymotion Business internet sitesinin ziyaretçileriyle başlayan projenin bir parçası olarak fuar ziyaretçileri de bu ortak sanat çalışmasına katkıda bulunabilecek. Katılımcıların tasarımları, orijinal duvar resmi çalışmasını zenginleştirerek dijital katılımla fiziksel deneyim arasında doğrudan bir bağ kuracak. Ziyaretçiler ayrıca otomobilin çevresinde düzenlenen interaktif hazine avına katılabilecek. Civic ile Geçmiş, Bugün ve Gelecek: Honda, bu alanda yapay zekâ destekli bir fotoğraf deneyimiyle ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. S+ Shift teknolojisiyle donatılan yeni Civic e:HEV Sport modelinin fon olarak kullanıldığı deneyimde ziyaretçiler, gelişmiş kamera teknolojisi sayesinde 1972’den bu yana modelin tarihine damga vuran 11 Civic neslinden biriyle birlikte fotoğraf çektirebilecek. Köklü geçmişi, yenilikçiliği ve geleceğe yönelik vizyonu bir araya getiren bu deneyim, Honda’nın ilk günkü ruhunu korurken ürünlerini sürekli geliştirme yaklaşımını ortaya koyuyor.