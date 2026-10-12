  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Honda’nın hayalleri 200 metrekareye sığmadı! Otomobil fuarına ezber bozan dokunuş! Galatasaray, Barcelona’yı ağırlıyor! Devler Ligi’nde kritik randevu Türkiye'de 54 ilden ihracat rekoru Yönetim harekete geçti bile! Galatasaray’da çok konuşulacak Okan Buruk kararı TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Fon tasfiye teklifi Meclis'te Valilik olay sonrası açıklama yaptı: O ilde okullar tatil edildi! Otomotiv pazarında ÖTV ve finansman baskısı: Üretim ve iç satışlar yılın ilk 9 ayında daraldı! Korkutan tablo! Anne karnında kanser vakaları yükseliyor Yapay zeka sütten daha az denetleniyor! Meteoroloji’den 8 ile uyarı! Kuvvetli yağış bekleniyor
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Honda’nın hayalleri 200 metrekareye sığmadı! Otomobil fuarına ezber bozan dokunuş!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:

Honda’nın hayalleri 200 metrekareye sığmadı! Otomobil fuarına ezber bozan dokunuş!

Honda, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Paris Motor Show’da, markanın YOUR DREAMS_ENGINEERED felsefesini yansıtan Honda Dream Factory standıyla öne çıkıyor. Altı özel alan, ziyaretçilere markanın elektrifikasyon teknolojilerine sahip araç gamını ve mühendislik yaklaşımını deneyimleme fırsatı sunuyor. 200 m²’lik interaktif alanda Jazz, HR-V, Civic ve Prelude modellerinin yanı sıra Aston Martin Aramco Formula One™ yarış aracı da sergileniyor.

#1
Foto - Honda’nın hayalleri 200 metrekareye sığmadı! Otomobil fuarına ezber bozan dokunuş!

Honda, 2026 Paris Motor Show’da iddialı Honda Dream Factory standıyla öne çıkıyor. Markanın YOUR DREAMS_ENGINEERED felsefesini kutlamak amacıyla özel olarak tasarlanan 200 m²’lik alan, ziyaretçilere araçların sergilendiği geleneksel bir fuar standının çok ötesine geçen, yaratıcı ve interaktif bir deneyim sunuyor. Bir hayal fabrikası olarak tasarlanan alan, ziyaretçilerin Honda’yı interaktif, eğlenceli ve teknolojik deneyimler aracılığıyla keşfetmelerine olanak tanıyor. Fuardaki her bir alan, markanın 1948’deki kuruluşundan bu yana en iddialı fikirleri herkesin erişebileceği yeniliklere dönüştürme yolculuğunu anlatıyor. Ziyaretçiler, tematik alanlar arasında ilerlerken hayallerin nasıl bir ilham kaynağına dönüştüğünü, tutkunun yenilikçiliği nasıl beslediğini ve mühendisliğin hayal gücünü günlük yaşamın bir parçası hâline getirmeyi nasıl mümkün kıldığını keşfediyor. Honda Jazz, HR-V, Civic ve Prelude modellerinin merkezinde yer aldığı alanlar, markanın hayalleri mühendislikle gerçeğe dönüştürme tutkusunu yansıtıyor.

#2
Foto - Honda’nın hayalleri 200 metrekareye sığmadı! Otomobil fuarına ezber bozan dokunuş!

HR-V ile Çocuklara Özel Bir Oyun Dünyası: Hayaller çoğu zaman çocuklukta başlar. Bu sebeple Honda, ailelere yönelik özel bir alan oluşturdu. Bu alanda, iç mekânı bir top havuzuna dönüştürülen, güncellenmiş HR-V e:HEV Advance Sport modeli yer alıyor. Çocuk bakım görevlilerinin gözetimindeki çeşitli keşif alanlarıyla çevrelenen HR-V, çocuklara özel olarak tasarlanmış bir oyun dünyası sunuyor. Bu özel sergileme alanı, Honda’nın her yeniliğinin ardında çoğu zaman basit bir fikrin bulunduğunu hatırlatıyor. Jazz ile Sınırsız Yaratıcılık Kutlaması: OMY’nin iş birliği ile Honda, ziyaretçileri Jazz e:HEV Advance Sport modelinin üzerine uygulanacak büyük bir ortak çalışmaya dayalı duvar resmi aracılığıyla davet ediyor. Eylül ayında Dailymotion Business internet sitesinin ziyaretçileriyle başlayan projenin bir parçası olarak fuar ziyaretçileri de bu ortak sanat çalışmasına katkıda bulunabilecek. Katılımcıların tasarımları, orijinal duvar resmi çalışmasını zenginleştirerek dijital katılımla fiziksel deneyim arasında doğrudan bir bağ kuracak. Ziyaretçiler ayrıca otomobilin çevresinde düzenlenen interaktif hazine avına katılabilecek. Civic ile Geçmiş, Bugün ve Gelecek: Honda, bu alanda yapay zekâ destekli bir fotoğraf deneyimiyle ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. S+ Shift teknolojisiyle donatılan yeni Civic e:HEV Sport modelinin fon olarak kullanıldığı deneyimde ziyaretçiler, gelişmiş kamera teknolojisi sayesinde 1972’den bu yana modelin tarihine damga vuran 11 Civic neslinden biriyle birlikte fotoğraf çektirebilecek. Köklü geçmişi, yenilikçiliği ve geleceğe yönelik vizyonu bir araya getiren bu deneyim, Honda’nın ilk günkü ruhunu korurken ürünlerini sürekli geliştirme yaklaşımını ortaya koyuyor.

#3
Foto - Honda’nın hayalleri 200 metrekareye sığmadı! Otomobil fuarına ezber bozan dokunuş!

Prelude: Konseptten Gerçeğe: Bu deneyim alanında katılımcılar, Suzuka pistinin bir modellemesi üzerinde Honda Prelude e:HEV’nin ölçekli bir modelini uzaktan kontrol edebilecek. Prelude e:HEV koltuğu ve direksiyonuyla donatılmış iki özel simülatörden oluşan sistem, uzaktan kontrol teknolojisiyle mümkün olduğunca çok kişinin pist atmosferinden ilham alan bir ortamda Prelude’ün sürüş hissini deneyimlemesini sağlıyor.

#4
Foto - Honda’nın hayalleri 200 metrekareye sığmadı! Otomobil fuarına ezber bozan dokunuş!

Honda’nın Hayal Laboratuvarı: Aston Martin Aramco Formula One™ yarış aracının sergilenmesi, motor sporlarının Honda tarihindeki merkezi rolünü gözler önüne seriyor. Performansın bir simgesi olmanın çok ötesinde, Formula One™ teknolojilerin geliştirildiği ve daha sonra günlük kullanım araçlarına aktarıldığı güçlü bir yenilik laboratuvarı niteliği taşıyor. Ziyaretçiler, sınırları zorlama tutkusunun, cesur teknik yaklaşımların ve yarışların gerektirdiği mühendislik çalışmalarının Honda’nın geleceğin mobilitesine yönelik hayallerini nasıl şekillendirdiğini keşfedebilecek. Mattel ve Honda: Honda, Paris Motor Show’da oyuncak markası Mattel ile iş birliğini kutlayarak küçük ziyaretçilere özel bir alan sunuyor. Bu alanda ziyaretçiler, 1990 NSX, 1990 Civic EF ve 2007 S2000 modellerini içeren Mattel Brick Shop Honda koleksiyonunun tamamını inceleyebilecek ve satın alabilecek. Ayrıca çocuk bakım görevlilerinin gözetimindeki özel olarak tasarlanmış bir pistte Hot Wheels Honda koleksiyonundaki araçları sürmeyi deneyebilecekler.

#5
Foto - Honda’nın hayalleri 200 metrekareye sığmadı! Otomobil fuarına ezber bozan dokunuş!

Honda, otomobillerin ötesine geçerek elektrik destekli dağ bisikleti prototipi Honda e-MTB Prototype modelini de tanıtacak. Model, yakın zamanda Girona’da düzenlenen Avrupa’daki bir bisikletçi etkinliği olan Sea Otter Europe 2026’da ilk kez sergilenmişti. Bu tanıtım, markanın uzmanlığını yeni elektrikli mobilite biçimlerine taşıma hedefini ortaya koyarken; elektrifikasyon stratejisinde de yeni bir adım niteliği taşıyor. Tanıtılan prototip için 2027 yılı itibariyle seri üretime başlanması bekleniyor. (Un)limited Area: Prelude HRC Concept Honda’nın ana standının dışında, Prelude HRC Concept modeli Fransa’daki ilk gösterimini Paris Motor Show’un merkezinde yer alan ve sıra dışı araçlara, nadir konseptlere ve etkinliğin en prestijli otomobil tasarımlarından bazılarına ayrılan özel (Un)limited Area bölümünde gerçekleştirecek. Honda’nın motor sporları faaliyetlerinden ilham alan model, markanın sportif DNA’sını daha da ileriye taşıma potansiyelini ortaya koyuyor. Honda Racing Corporation ve Honda Access Corporation tarafından geliştirilen performans parçalarıyla donatılan Prelude HRC Concept, yarışlardan elde edilen teknolojiler aracılığıyla sürüş dinamiklerini ve sürücü ile araç arasındaki etkileşimi geliştirme olanaklarını araştırıyor. Prelude HRC Concept’in yanında JAS Motorsport, Pininfarina iş birliğiyle geliştirilen ve 1990’lı yılların ilk nesil Honda NSX modelini yeniden yorumlayan özel JAS Tensei modelini sergileyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEM Parti’den adaylık ve seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veririz! Ama...
Gündem

DEM Parti’den adaylık ve seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veririz! Ama...

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olması için Meclis’te ve seçim sürecinde DEM Part..
Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı! Fondaki para dudak uçuklattı
Gündem

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı! Fondaki para dudak uçuklattı

Türkiye’yi sarsan fon tasfiye sürecinde dikkat çeken bir şirket daha ortaya çıktı. Mopaş, KAP’a yaptığı açıklamada yaklaşık 2,52 milyar TL’l..
Pınar Altuğ'un kızı Londra'daki okulunda uygulanan yasakları açıkladı! Burada olsa ortalığı yıkarlardı
Gündem

Pınar Altuğ'un kızı Londra'daki okulunda uygulanan yasakları açıkladı! Burada olsa ortalığı yıkarlardı

Pınar Altuğ’un Londra’da oyunculuk eğitimi alan kızı Su Atacan, okulunda kıyafet ve kişisel eşya kullanımına ilişkin yasakları açıkladı. Ata..
Fransa ve ABD kalkanıyla tehlikeli kumar! Yunan, ağabeyleriyle Türk sularına girecek
Dünya

Fransa ve ABD kalkanıyla tehlikeli kumar! Yunan, ağabeyleriyle Türk sularına girecek

Türkiye karşısında tek başına hareket edemeyen Atina, Fransa ve ABD’nin kalkanına sığınarak Doğu Akdeniz’de yeni bir gerilime yol açıyor. Yu..
Sıcak saatler yaşanıyor! Süper tanker mayına çarptı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Süper tanker mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı’nda bir süper tanker mayına çarptı" ifadeleri kullandı.

Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı korkunç kazanın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23