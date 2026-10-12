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Valilik olay sonrası açıklama yaptı: O ilde okullar tatil edildi!

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Valilik olay sonrası açıklama yaptı: O ilde okullar tatil edildi!

Tokat Valiliği, şehir merkezinde çok sayıda vatandaşın zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmasından dolayı, 12 Ekim Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

#1
Foto - Valilik olay sonrası açıklama yaptı: O ilde okullar tatil edildi!

Tokat’ta öğrenciler ve veliler yeni haftanın ilk mesai ve eğitim günü olan 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahına eğitim takvimiyle ilgili soru işaretleriyle uyandı. 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine kent genelinde tatil beklentisi oluştu. Peki, Bugün Tokat'ta okul tatil mi? 12 Ekim Pazartesi Tokat’ta okul yok mu? Valilik kararı açıklandı!

#2
Foto - Valilik olay sonrası açıklama yaptı: O ilde okullar tatil edildi!

Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren görülen sağlık şikâyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, başvuruların ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla toplam 2 bin 914 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu kaydedilen açıklamada, 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından takip edildikleri bildirildi.

#3
Foto - Valilik olay sonrası açıklama yaptı: O ilde okullar tatil edildi!

"1 GÜN SÜREYLLE ARA VERİLDİ" Valilik tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz merkezinde, 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yapılması üzerine, okullarımızda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

#4
Foto - Valilik olay sonrası açıklama yaptı: O ilde okullar tatil edildi!

Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

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