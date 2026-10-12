Valilik olay sonrası açıklama yaptı: O ilde okullar tatil edildi!

Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.