Galatasaray, Barcelona’yı ağırlıyor! Devler Ligi’nde kritik randevu

Barcelona'da eksikler: Barcelona'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un yarın oynaması beklenmiyor. Barcelona, son maçında rakibini mağlup etti Barcelona, son resmi maçında İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettiği Getafe'yi 3-0 yendi. Mücadelede 2. dakikada Anthony Gordon, 30. dakikada Gabriel Jesus ve 73. dakikada da Jules Kounde ile ağları sarsan İspanya temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sezon ligde 8'de 8 yapan Barcelona, 24 puanla LaLiga'da lider konumda bulunuyor. İspanya ekibi, 9 resmi maçında 39 gol attı Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti. Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi. Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı. Barcelona'nın son 44 Şampiyonlar Ligi maçında gol oldu Barcelona'nın çıktığı son 44 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az 1 gol atıldı. Son olarak 23 Kasım 2021 tarihinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalan İspanya devinin sonraki 44 "Devler Ligi" maçında en az 1 gol oldu. Barcelona, söz konusu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu dönemki maçların 7'sinde ağları sarsamayan İspanya ekibi, 6 kez de kalesini gole kapadı.