0553 313 94 23

53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı

İzmir’in Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde başlayan ve şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangını 53 saatlik mücadele sonrası söndürülürken, yanan ormanlardan geriye yürek yakan görüntüler kaldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:15
53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı

İzmir’in Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde başlayan ve şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangını 53 saatlik mücadele sonrası söndürülürken, yanan ormanlardan geriye yürek yakan görüntüler kaldı.


İzmir’in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi’nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınında yaklaşık 500 hektar alan zarar görürken, alevlerle mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait, Türkiye’nin birçok noktasından İzmir’e gelen yaklaşık 150 arazöz soğutma çalışmaları için görev yapıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın yönetim helikopterinin de zaman zaman havadan denetim yaptığı bölgede, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterleri de hazır bekletiliyor.



Kömürleşmiş ağaçlar ve küller kaldı


Yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda etkili olan yangında onlarca yıllık çam ağaçları tamamen yanarken geriye kömürleşmiş bedenleri ve külleriyle kaplı araziler kaldı. Yanan alandaki bazı üzüm bağları da zarar gördü.



Nöbetçi ekipler görevde


Öte yandan, çeşitli illerden takviye gelen ekiplerin büyük çoğunluğu kendi bölgelerine gönderilirken yangın alanında çok sayıda nöbetçi ekip bırakıldı. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten, alev alan bölgelere anında müdahale edip, yeni bir yangının önüne geçiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre için yarışıyor
    1. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    2. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    3. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    4. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    5. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    6. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    7. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    8. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    9. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    10. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    11. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    12. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    13. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    14. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    15. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    16. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    17. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    18. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
    19. Japonya'da hızlı tren, kapısı açık..
    20. 'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı
    21. Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep..
    22. Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan..
    23. İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in..
    24. Yunanistan, İran gemisine yardım..
    25. Yahudiden Suriyeli mülteci kışkırtması
    26. Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman..
    27. Adıyaman’da zebra çatal kuyruklu..
    28. Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Enerji ve..
    29. Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso..
    30. Millet İttifakı'nın adayı İYİ..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!