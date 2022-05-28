53 milyon kişinin kimlik bilgisini kullanacaklardı! 4 ilde operasyon

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın bizzat yönettiği kargo dolandırıcılığı operasyonunun detayları da ortaya çıkmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu önceki gün Kars, İzmir, İstanbul ve Mersin’de eşzamanlı olarak şafak vaktinde düzenlediği operasyonla çökerttiği ‘kargo çetesi’nin binlerce insanın kimlik bilgilerine ulaştığı ortaya çıktı.

53 milyondan fazla vatandaşın kimlik bilgilerine ulaştılar

Çetenin 570 vatandaşın e-Devlet giriş bilgileri ile 53 milyon 700 bin vatandaşa ait kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı, dijital olarak hazırlanmış basıma hazır sahte polis, asker, MİT, avukatlık kimlikleri ile vatandaşları ağlarına düşürdüğü öğrenildi. Çetenin çökertilmesiyle binlerce insan da mağdur olmaktan kurtuldu.

2'si kadın 15 kişi yakalandı

DHA'nın aktardığına göre; Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan M.Y., İ.Ş., T.K., İ.Ş., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K.,M.Y., G.K., M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A., M.F.S. ve M.F.S., olayın başlangıç noktası olan Digor Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.