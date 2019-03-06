53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı

BERLİN (AA) - Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na Türkiye, yoğun katılım gösterdi.

Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen ITB Berlin, 53'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuara yoğun katılım gösteren Türk turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanan 2 bin metrekarelik alanda yerini alarak, Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisi olan Alman turizm pazarına ve diğer ülkelerden gelecek konuklara Türkiye’yi anlatmaya başladı.

Fuara, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılım gösterdi.





- Rusya’dan 6 milyon, Almanya’dan 5 milyon turist beklentisi





Fuara ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist rakamlarının hala 2015’in altında olduğunu belirterek, Rusya’nın bu boşluktan dolayı, 2018’de tur operatörlerinin de yüklenmesiyle ciddi bir kapasiteyle çalıştığını, 2019’da tur operatörlerinin Rusya ayağında daha dengeli kapasite planlaması yaptığını kaydetti.

Bağlıkaya, Rusya’dan gelen turist sayısının var olanın altına düşmesini beklemediklerini ama çok da artmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Turizm sektörü için bu fuar çok önemli. Potansiyeli anlamında sadece Almanya’yı etkilemiyor. Bu fuarda, tüm Orta Avrupa’nın seyahat tercihleri belirleniyor. Hem kapasite hem fuar yapısı olarak bakıldığında çok önemli bir fuar. Rusya’dan bu yıl 6 milyon civarında, Almanya’dan ise 5 milyonu aşkın turist bekliyoruz. Erken rezervasyon süreci hala devam ediyor. Ana sezon başlayana kadar rezervasyon yapılacaktır.”

Fuar kapsamında Türkiye standında değişiklik olduğunu, daha modern çizgilerle konsepte yönelik hazırlık yapıldığını aktaran Bağlıkaya, “Türkiye alanında Göbeklitepe öne çıkarıldı. Başka bir alanda yemek kültürümüzü öne çıkartan tanıtımlar yapılıyor. THY bir tarafta, diğer tarafta TÜRSAB, fuara bu sene güçlü bir katılım oldu. Bunun rakamlara da yansıyacağını düşünüyorum.” dedi.

Almanya’daki bazı hava yollarının iflasının Almanya’dan gelecek turist sayısını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik sorusu üzerine Bağlıkaya, bu konuda bir sorun yaşanmayacağını, yolcunun mağdur olmayacağını söyledi.





- “Kitle turizmi ile 1000 dolar kişi başı turist geliri olmaz”





Bağlıkaya, Akdeniz çanağında kitle turizminin aşağı yukarı aynı olduğuna, bu segmentte fiyatların çok zorlanamayacağına dikkati çekerek, golf, spor, sağlık, kruvaziyer, gastronomi gibi diğer segmentlerdeki turizm hareketi artırıldığında ortalamanın artacağını, özellikle şehir otellerine talebi artırmak gerektiğini dile getirdi.

Turizm hedeflerinin iddialı ve güzel hedefler olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, “İstanbul kongre yapılan şehirler arasında 8’inci idi, şimdi 147’nciyiz. Kruvaziyerde yokuz. Kitle turizmi ile 1000 dolar kişi başı turist geliri olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir rakam yok.” diye konuştu.

Bağlıkaya, sınır girişleri açısından en sağlam turizm istatistiklerinin Türkiye’de olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz çabalıyoruz, onlara yetişemiyoruz ve onları kötülüyoruz sanılıyor. Ama gecelemeleri hesaplıyorlar. Mesela İspanya, sınır girişleri yok. Madrid’de kalanı da hesaplıyor, Barselona’da kaldığında da turist olarak sayıyor. 'Araba geçişlerinden sayıyoruz' diyorlar. Her araba geçişini 3 kişiden hesaplıyorlar. Dünyanın en sağlam istatistikleri bizde. Biz ortalama harcamaların altındayız ama söylendiği gibi biz 600 dolar, onlar 1000 dolar da değil. Bizim 50-100 dolar eksiğimiz var. Tamamlamaya çalışıyoruz.”





- “Seyahat eden Almanların yüzde 10’u Türkiye’yi tercih ediyor”





Bağlıkaya, seyahat eden Almanların yüzde 10’unun Türkiye’yi tercih ettiğini anımsatarak, “Biz sanıyoruz ki bütün Almanlar Türkiye’de tatile geliyor. Öyle bir durum yok. Rusya’da da durum farklı değil.” dedi.

Kaçak turlara da değinen Bağlıkaya, şunları aktardı:

“Bu kaçak turlar münferit bir kişinin belgesiz bir şekilde acente faaliyeti gibi algılanıp o kişiye yükleniyor. Bu kişi bu faaliyeti yaparken otelden oda alıyor, otobüs firmasından otobüs kiralıyor, rehberler birliğinden rehber alıyor. Peki o kurumların kabahati yok mu? Bizim otellerle sıkı çalışmamız lazım. Otellerle acenteler rakip değil, yasal olmayan bir turu otelde barındırıyorsan onun başına gelecek her şeyden de sorumlusun. Otelciler, rehberler, taşımacılarla yeni yeni iş birlikleri kurmamız gerekiyor. TÜROB ile anlaştık, TÜROFED ile de centilmenlik anlaşması gibi bir hazırlık içerisindeyiz.”

Fiyatlardaki artışa ilişkin soru üzerine Bağlıkaya, turist az olduğunda yerli turiste ciddi avantajlar sağlandığını belirterek, piyasanın yerli yabancı arasındaki dengelemeyi sağlayacağını, otellerin 2-3 sene çok sıkıntı çektiğini söyledi.





- Göbeklitepe replikaları Almanya’da





Fuardaki Türkiye standında deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra kültür turizmi olarak Göbeklitepe’ye de geniş yer ayrıldı.

Şanlıurfa şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Göbeklitepe, dünyanın orijinal haliyle günümüze kalmış en eski tapınağı olarak kabul ediliyor.

Ziyaretçilere UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alınan Göbeklitepe anlatılarak bölgeye daha fazla yabancı turist çekilmesi hedefleniyor.

Fuara Göbeklitepe’nin replikası da getirildi. Fuar katılımcılarından yoğun ilgi gören Göbeklitepe hakkında turistlere bilgi verildi.







- Bu yılın konuk ülkesi Malezya





Fuarın bu yılki konuk ülkesi Malezya oldu. 2010 yılında da ITB'de konuk ülke Türkiye olmuştu.

Güneydoğu Asya ülkesi, fuarda "Malezya Renkleri" sloganı ile yerini aldı.

Malezya sanatçıların renkli gösterilerinin yapıldığı fuarı bu yıl 5 kıtadan ve 180’i aşkın ülkeden yaklaşık 160 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.





- Türkiye'ye Alman rezervasyonu arttı





Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden (DRV) yapılan açıklamaya göre, yaz tatili için Türkiye'ye talep arttı.

Seyahat acenteleri ve internet üzerinden Türkiye'ye 2019 yazı için yapılan rezervasyondan elde edilen ciro şimdiden bir önceki yıla göre yüzde 58 fazla oldu.

Almanların 2019 yazı için tercih ettiği en popüler destinasyonlar arasında İspanya ve Yunanistan'dan sonra Türkiye üçüncü sırada yer alıyor.

Alman pazar araştırma şirketi Gfk açıklamasına göre ise 2019 yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 5 tatil yeri arasında Antalya ilk sırada bulunuyor.





- Hedef 2019’da 50 milyon turist





Almanya'nın önde gelen günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, ITB kapsamında bir özel ''Türkiye" dergisini okuyucularına dağıttı.

Almanca hazırlanan 24 sayfalık dergi, Türk turizminin yanı sıra kültür sanat sayfalarıyla Türkiye'nin çeşitliliğini ve kültürel zenginliğini yansıtıyor.

7 milyar avroluk bir iş hacminin oluşturması beklenen fuar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı yabancı konuklara ve Türkiye’den katılımcılara fuar alanında resepsiyon verecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de fuarda “Girne Kalesi” ve “Batık Gemi” konsepti ile yer alıyor.

Türk turizmcilerin 10 Mart’a kadar sürecek fuardaki faaliyetlerinin, Türkiye'nin "2019'da 50 milyon turist" hedefine katkı yapması bekleniyor.