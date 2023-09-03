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Gündem 5.2 şiddetinde deprem! Birçok ili salladı
Gündem

5.2 şiddetinde deprem! Birçok ili salladı

Yeniakit Publisher
2023-09-03 23:17:00 - 2023-09-03 23:59:59
5.2 şiddetinde deprem! Birçok ili salladı

Azerbaycan'ın Kürdemir kentinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, depremin Bakü'nün 190 kilometre doğusunda yer alan Kürdemir ilinde 5,2 şiddetinde olduğunu duyurdu.

Açıklamada, sarsıntının çevredeki birçok ilden de hissedildiği belirtildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bölge halkında korku ve paniğin olduğu ancak depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmediği belirtildi.

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