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Aktüel 52 senelik! Gözü gibi bakıyor
Aktüel

52 senelik! Gözü gibi bakıyor

Mustafa Sami Emral isimli vatandaş, 1968 model Anadol aracına gözü gibi bakıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:39:00 -
52 senelik! Gözü gibi bakıyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşamını sürdüren Mustafa Sami Emral isimli vatandaş, 52 senelik Anadol marka aracına özenle bakıyor. Emral, 27 sene önce arkadaşının kullandığı 1968 model 'Anadol' marka aracı beğenerek satın almak istedi.

Uzun emekler vererek arkadaşını otomobilini satmaya ikna eden vatandaş, 52 yıllık otomobiline 'ilk aşkım' diye hitap ediyor. Emral, aracın bakım ve temizliğini 27 senedir özene bezene yapıyor.

'Süper Star' olarak da nitelendirdiği otomobilinin torunlarına hatıra olarak kalmasını isteyen Mustafa Sami Emral, aracı 1993 senesinde bir arkadaşından satın aldığını ifade etti.

"Tüm parçaları orjinal"

Emekli olmadan önce otomobil almayı hep düşündüğünü ve bu hayalini emekliliğine bir sene kala gerçekleştiğini belirten Emral, zaman zaman aracında hasar oluşunca bu hasarı kendi giderdiğini, aracına binmekten zevk aldığını, ayrıca bütün parçalarının orijinal olduğunu bildirdi.

Aracına olan ilgiden memnun olduğunu ifade eden Emral, otomobili ile gezdiği sırada satın almak isteyen çok kişinin olduğunu ancak satmak istemediğini, bu arabanın artık kendisi için bir hobi olduğunu söyledi.

Arabası ile Bartın, Amasra gibi yerlerin beraberinde turistik mekanlara gittiğini, gezerken de büyük zevk aldığını kaydeden Emral, bu otomobilin 'ilk aşkım' diyebileceği bir araba olduğunu, çünkü başka arabasının olmadığını vurguladı. "İlk aşkım, inşallah son aşkım olur." diyen Emral aracını torunlarına da geride bir hatıra olarak bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Turgut alp

Adamın suratına bakarmısınız yunan ... gibi elbette istemez Türkiyede cıkan gazı bunları o gazınan yakmak lazım vessalam
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