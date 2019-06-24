0553 313 94 23

511 yıllık tarihi Taşhan’ın restorasyonunda son rötuşlar

Samsun’un en önemli tarihi eserlerinden biri olan 511 yıllık Taşhan’ın restorasyonunda son rötuşlar yapılıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:22
511 yıllık tarihi Taşhan’ın restorasyonunda son rötuşlar

Samsun’un en önemli tarihi eserlerinden biri olan 511 yıllık Taşhan’ın restorasyonunda son rötuşlar yapılıyor.


Mahmud Bini Ali Paşa Vakfı tarafından 1508 yılında yaptırılan tarihi Taşhan’ın restorasyon çalışmaları Temmuz ayının ortalarına doğru bitirilmesi planlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünden edilen bilgiye göre, tarihi Taşhan’ın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayının ortalarına doğru bitmesi beklenen Taşhan’ın restorasyon çalışmaları için yaklaşık 5 milyon lira harcandı.


Samsun’un en önemli tarihi eserlerinden biri olan tarihi Taşhan, kare formunda yaklaşık 28x28 boyutlarında, dış duvarları tuğla hatıllı moloz taş olarak yapılmış iki kattan oluşuyor. Orta avlulu iki katlı plan tipinde olan Taşhan, kare formda olan avlusu zemin katta revakla çevrili. Üst katında kemerle revak dizisi arkasında odalar yer alıyor. Yapının girişi doğuda deniz yönüne bakıyor. Geçmişte kıyı doldurulmadan önce denizin kale surlarına ve han yapısının sınırlarında kadar geldiği eski belgelerde belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
    1. Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
    2. Akıncı Üssü davası
    3. Hükümlü koğuşu ateşe verdi!
    4. Başakşehir’de TEM kenarında bulunan..
    5. Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile..
    6. GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu,..
    7. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
    8. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
    9. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
    10. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    11. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    12. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
    13. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
    14. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    15. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    16. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    17. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    18. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    19. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    20. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    21. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    22. Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
    23. Bahreyn muhalefetinden Manama'da..
    24. Timeline travel kullanan üniversite..
    25. Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi..
    26. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni bir..
    27. LGS sınavından tam puan aldılar
    28. Çaykur Rizespor’un kamp programı belli..
    29. Başkan Söğüt: “Kültürümüz bizim en..
    30. Altının kilogramı 262 bin liraya..
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı