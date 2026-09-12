51 hafızın icazet merasiminde Vali Dallı: Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek farz-ı kifayet

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan ve hafızlık sınavında başarılı olan 51 öğrenci için Seydiler Kapalı Spor Salonu’nda icazet merasimi düzenlendi. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hafızlık eğitimi ile örgün eğitimin bir arada verildiği Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gördü.

Seydiler Kaymakamlığı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İl Müftülüğü ve okul tarafından düzenlenen programa Vali Meftun Dallı, Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Seydiler Kaymakamı Büşra Erdoğan Duramaz ve Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan ile davetliler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Vali Dallı: Hafızlar hepimizin üzerinden bir yükü alıyor

Programda konuşan Vali Meftun Dallı, "İlk hafız, bizatihi Peygamber Efendimiz’in kendileridir" dedi. Dallı, hafızların Kur’an-ı Kerim’i 15 asırdır bir noktası dahi değişmeden bugüne taşıdığını anlattı: "Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek farz-ı kifayet. Yani Müslümanlardan bir kısmının bu işi yapması farz, Allah’ın emri." Vali, hafızların bu farzı yerine getirerek ezberlemeyenlerin üzerinden mükellefiyeti de aldığını, bunun için kendilerine ayrıca teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

Hafızların anne ve babaları ile hocalarını da tebrik eden Dallı, "Gerçekten çok büyük bir irade, azim ve gayret gösterdiler" ifadesini kullandı; hafızların Peygamber Efendimizin ahlakıyla yaşamalarını ve çevrelerine numune insan olmalarını diledi.

Kazancı’dan hafızlara: Ahlakınız Kur’an olmalı

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı ise hafızları tebrik ederek "Satırlarda yazılı olanları sadrınıza nakşettiniz" dedi. Başarılan işin kolay olmadığını, bundan daha zorunun da Kur’an’ın muhafızı olmak olduğunu belirten Kazancı, şöyle devam etti: "Bu muhafızlığı yapabilmek için özellikle sizler bugünden sonra yürüyüşünüz Kur’an olmalı, oturuşunuz Kur’an olmalı, konuşmanız Kur’an olmalı, özellikle ahlakınız Kur’an olmalı ki en güzel örnekleri sunmuş olursunuz."

Aynı salonda geçen yıl 43 hafız icazet almıştı

Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin, "Geçen yıl yine bu salonda 43 hafızımızın icazet merasimini yapmıştık, 2023 yılında da 60’ın üzerinde hafızımızın icazet merasimini gerçekleştirmiştik" bilgisini paylaştı. Derin, "her yıl Allah nasip ederse en az 50 civarında hafızımızı bu milletin, Kur’an-ı Müminin, Din-i Müminin hizmetine sunmanın bahtiyarlarının mutluluğunu yaşayacağız" dedi. Öğrencilerin emeğini de anlatan Müftü Derin, "Bazen gözyaşı döktüler, uykularını feda ettiler. Anneleri babaları gece gündüz dua ettiler" diye konuştu.

Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı Başkanı Hüseyin Akpınar ise "Unutmayalım ki hafızlık son değil. Kur’an ile başlayan umumi bir yolculuktur. Bundan sonraki en büyük vazifemiz ezberimizde taşıdığımız Kur’an-ı Kerim’i hayatınıza ve ahlakınıza yansıtmaktır" dedi.

Konuşmaların ardından semazen ve mehteran gösterisi sahnelendi, Kur’an-ı Kerim tilaveti icra edildi, ilahiler seslendirildi. Son bölümde hafızlar sureler okudu. Program, 51 öğrenciye belgelerinin ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.