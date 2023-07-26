50'den fazla balina karaya vurdu!

Avustralya'nın batısında toplu halde karaya vuran 51 pilot balinanın öldüğü duyuruldu.

Batı Avustralya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi'nden yapılan açıklamada 51 balinanın karaya vurarak öldüğü belirtilirken, kalan 46 balinanın derin sulara döndürülmesi için gönüllüler ve kuruluşlarla ortak çalışma yürütüldüğü bilgisi verildi.

Pilot balinaların güçlü sosyal bağlara sahip olduğu biliniyor. Denizcilik uzmanlarına göre, bir balinanın güçlükle karşılaşması ve karaya vurması halide diğer pilot balinalar da onu takip ediyor.