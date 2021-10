500’üncü şubesi açıldı

Ertuğrul Şahan Ankara

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üreticilerden aldıkları ürünleri Tarım Kredi Kooperatif Marketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırdıklarını belirterek, “500’üncü şubesini açtığımız Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri sonucu ortaya çıkmıştır” dedi.

Çiftçilere büyük destek

Poyraz, “Tarım Kredi Kooperatif Marketler”in 500’üncü şubesinin Altındağ’daki açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, çiftçilerin üretimde ihtiyaç duydukları tohum, gübre, yem, mazot, tarım alet ve makineleri, sulama sistemleri, sera örtüsü ve sigorta gibi girdilerin tamamını temin ettiklerini söyledi. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin amacının özel sektörle rekabet etmek değil, ihtiyaç duyulan ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamak olduğunu belirten Poyraz, şunları kaydetti: “Başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanarak ilk mağazasını 2017 yılında açtığımız, vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği Kooperatif Market için yaptığımız değerlendirmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize işaret ettiği hedef doğrultusunda kısa sürede ülke genelinde teşkilatlandık.

Hedef 2022'de 1000 market

Şu anda 47 il, 227 ilçede 499 şubesi bulunan Kooperatif Market’in 500’üncü şubesinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha yolun başındayız. Gayemiz, Kooperatif Market Projesi’ni ülkemizin her köşesinde tüketicilerimizle buluşturmak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 1000 adet marketi 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete alarak gıda enflasyonuyla mücadeledeki etkinliğimizi artırmak olacak.”

“Her bütçeye uygun ürün çeşitlerimizi artıracağız”

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, Tarım Marketlerde her bütçeye uygun ürün çeşitliliğine yer vereceklerini açıkladı. Tarım Marketlerde fiyat farkına ilişkin eleştirilere cevap veren Poyraz, şunları söyledi: “Temel sorun şu; Fiyat karşılaştırması yapılıyor. Halbuki ürün karşılaştırılması yapılması lazım. Kalite anlamında A kalite, B kalite, C kalite ve diğer kalite ürünler var. A kalite ürünün fiyatı farklı, B kaliteninki farklı. Mesela bizim 3-4 çeşit kuru fasulye ürünümüz var. Birinin fiyatı 10 lira ise diğerinin fiyatı 30 küsur lira gibi. Biz bunu da kendimize bir eleştiri olarak aldık. Ürün çeşitliliğini yaparken, belli bir standardın altına düşmemek üzere ama her bütçeye uygun ürün çeşitliliği noktasında markalaşma noktasında bir çalışma yapacağız. Baktığınız zaman bir tane mercimek değil, birkaç çeşit mercimek, bir nohut değil, birkaç çeşit nohut raflarda yerini alacak. 4 ile 9 kalibre arasında nohut var. Tabi 4 kalibre nohut ile 9 kalibre nohutun fiyatı da farklı oluyor. Aynı şey pirinç için geçerli. Dolayısı ile temel gıda ürünlerinde her bütçeye uygun ürün çeşitlerimizi artıracağız. Bunu çok kısa sürede yapacağız ve o eleştirilerden de kendimize bir ders çıkarmış olacağız.”