500 şarapnel yedi gazi bile sayılmadı

Muhammet Kutlu

Terörle mücadele sırasında yaralanmalarına rağmen gazi ve malul sayılmayan 19 bini aşkın kahramanın çilesi bitmiyor. Bunlardan birinin yaşadığı dram, gazi sayılmayan vatanseverin, engelli oğlunun Akit’e yazdığı mesaj ile ortaya çıktı.

Küçük Ömercan Akit’e yazdığı mesajda, “Amca, babam 1995 yılında mayın patlaması sonucu yaralandı. Raporu yüzde 53 engelli olduğunu gösteriyor. Raporda, kanında yüksek metal zehirlenmesi yazıyor. Kimse bu sakatlık yüzünden iş vermiyor, babam işsiz geziyor. Biz, iki kardeşiz. İkimiz de engelliyiz. Biz de o zehir yüzünden engelli olmuş olabiliriz” şeklindeki bilgileri doğrulayan Ayhan Dertli, yönetmeliklerin uzuv kaybı araması yüzünden vücudunda 428 şarapnel parçası olmasına rağmen ne gazi ne de malul sayılmadığını belirtti. 4 yıldır bayılma, kan kusma ve baş ağrısı yaşadığını anlatan Dertli, bu şikayetlere ve ağır rahatsızlıklarına ilişkin raporları olmasına rağmen, 19 bini aşkın mağdur gibi, bir türlü gazi haklarının kendisine tanınmadığını söyledi.

‘Neden gazi değilsin’

Eskiden inşaatlarda çalıştığını kaydeden Dertli, sağlık sorunlarının ağırlaşması yüzünden şimdi sadece simit satarak ailesini geçindirmeye ve kullanması gereken onlarca kutu ilacı almaya çalıştığını anlattı.

Dertli, “Oğlum Ömercan ‘Baba Türkiye’de tırnağı çizilen gazi sayılıyor sen neden sayılmıyorsun’ diye soruyor bana, ben de cevap veremiyorum. Kimseden yardım da istemiyorum. Sadece aileme bakmam için devletimiz bana iş versin, başka bir şey istemiyorum” dedi. Dertli, kendisi gibi 19 bin kişi olduğunu öğrendiğinde, aynı durumda olanların kurduğu ‘Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği’ne üye olduğunu ve birlikte haklarını aramaya çalıştıklarını kaydetti.

Zehirli madde yok

Ayhan Dertli, yaşadığı büyük sıkıntıları ve haksızlıkları şöyle anlattı:

“4 yıldır bende bayılma, kan kusma ve baş ağrısı başladı. Tesadüfen İstanbul’daki Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin yakınlarında bir inşaatta çalışırken bayıldım en yakın hastane orası olduğundan oraya götürdüler. Meslek doktoruna askerde çatışmada yaralandığımı, vücudumda şarapnel parçaları olduğunu söyledim. Doktor bana ‘vücudunda bulunan şarapnel parçaları seni zehirliyor’ dedi. Bayılmam, kusmam, bas ağrısı o yüzden oluyormuş. Doktor bunu rapora da döktü. Ben ve benim gibiler ‘kronik ağır metal zehirlenmesi’ yaşıyoruz.

Bizler için tedavi imkânı yok. Her yıl bir hafta Meslek Hastanesi’nde yatıyoruz. ‘Bu yıl zehir vücudumuza yayılmış mı, kana karışmış mı’ diye. Ölümü bekliyoruz ama yine gazi sayılmıyoruz. TSK Sağlık yönetmeliğinde zehirlenme ile ilgili madde olmadığından bizler yine gazi değiliz, ‘Sağlık Bakanlığı’nın düzenleme yapması lazım’ diyor doktorlar ama nedense gören gözler kör, duyan kulaklar sağır oluyor.

684 Sayılı Kanun Hükmünde kararnameye başvurdum. SGK benden rapor istedi. İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden rapor aldım. Ortopedi yüzde 23, cildiye yüzde 5 psikiyatride yüzde 25 toplamda yüzde 53 engel durumum var ama halen daha gazi değilim. Ayrıca bayılmadan dolayı Pendik Devlet Hastanesi de yüzde 34 engelli raporu verdi. Hala bayılmalarım devam ediyor”

Ayhan Dertli, çocukları hakkında da şu bilgileri verdi:

“İki çocuğum var. Oğlum Ömercan Dertli doğuştan epilepsi engelli. Yüzde 53 raporu var. Kızım 6 yasında onun da engelli raporu yüzde 63. Beyinlerinde gelişim bozukluğu var. Doktorlar bu çocukların engelli olmasının, vücudumda bulunan şarapnel parçalarındaki antimon, arsenik, nikel, manganezden kaynaklanmış olmasının çok yüksek ihtimal olduğunu belirtiyorlar. ‘Bir daha sakın çocuk yapmayı düşünmeyin yoksa onlar da engelli doğar’ dediler.”