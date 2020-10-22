  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 500 milyarlık yapılandırma, irili ufaklı firmaları rahatlatacak! KOBİ’leri atağa kaldıracak adım
Ekonomi

500 milyarlık yapılandırma, irili ufaklı firmaları rahatlatacak! KOBİ’leri atağa kaldıracak adım

Yakında parlamentonun gündemine gelecek olan yeni borç yapılandırma paketi, on binlerce esnafa ve sanatkâra nefes aldıracak. 500 milyar liralık paket, pandeminin darbe vurduğu pek çok KOBİ’yi yaşama bağlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:04:00 -
500 milyarlık yapılandırma, irili ufaklı firmaları rahatlatacak! KOBİ’leri atağa kaldıracak adım

Buğra Kardan

AK Parti, geniş kapsamlı bir borç yapılandırma paketi üzerinde çalışıyor. 4 milyon vatandaşın yararlanacağı paket olumlu yankı uyandırıyor. Zira bir yandan idari para cezaları diğer yandan da vergi ve sigorta prim borçları yapılandırılacak.

Ekonomik aktivite güçlenecek

500 milyar liralık yapılandırma sayesinde hem üretici hem tüccar hem esnaf ve sanatkâr hem de tüketici soluk alacak. Corona virüsü (Covid-19) tehdidi nedeniyle sıkıntılı bir döneme giren, yatırım yapmakta güçlük çeken binlerce KOBİ ise hayata tutunup imalat ve ihracat yapmaya devam edecek.

Borçlar öteleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan yeni pakette emlak vergisinden öğrenim kredisine kadar kamu kurumlarına olan tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması planlanıyor. AK Parti kurmaylarının Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla toplantılar yaparak çerçevesini belirlediği paketin kapsamına kaçak köprü geçişlerinin, trafik ve gümrük cezalarının girmesi bekleniyor. Tarım kredi kooperatiflerine borçlu olan çiftçilerin yapılandırmadan faydalanıp faydalanmayacakları da merak konusu. AK Parti grubu tarafından devamlı Covid-19’dan ötürü borç ödemelerinin aksadığına işaret ediliyor. Ayrıca “Ekonominin durumu dikkate alınıyor ve ödemeler ya 6 ay ya da 12 ay ötelenmeli” önerisinde bulunuluyor. Bu öneri tartışılıyor. Dev pakette ilaveten kamuya olan borçlara uygulanan gecikme zammında indirime gidilmesi öngörülüyor. Ancak indirim oranı belirlenmedi.

Çalışmalar devam ediyor

Yeni Akit’e konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, borç yapılandırma paketiyle ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Paketin esnafı, sanatkârı, tüccarı borç yükününden kurtaracağını belirten Erdem, “Pandemi döneminde vergi ve sigorta primi ödemeleri için 6 ay erteleme imkânı tanınmıştı. Yeni yapılandırmayla da ödemelerin 6 ya da 12 ay öteleneceği duyumunu alıyoruz. Ki bu, firmaların kendilerini toparlamaları adına çok ama çok önemli” dedi.

Detaylar netleşecek

Parlamentoda ele alınacak yapılandırmanın detaylarının yakında netleşeceğine dikkati çeken Erdem, şu ifadeleri kullandı: “500 milyarlık paket, Covid-19 döneminde ilan edilen teşvikleri, yardımları tamamlayacak. KOBİ’lerin hayatta kalmalarını, faaliyetlerine güçlü şekilde devam etmelerini, yatırımlarını tamamlamalarını, projelerini devreye almalarını mümkün kılacak. Şu da hakikat ki paketle borçlar affedilmeyecek, yapılandırılacak. Ve toplumun önemli bir bölümü gerek maddi gerek manevi olarak rahatlayacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti
Dünya

Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti

Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Buzlukta uzun bir süre bekletilen erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybet..
Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular
Dünya

Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular

Türk SİHA'larının Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki başarısı Rusları rahatsız etmeye devam ediyor. Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda günde..
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı

İçişleri Bakanlığı, Amanoslar'da düzenlenen operasyonda yakalanan teröristin firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de ar..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay