500 milyarlık yapılandırma, irili ufaklı firmaları rahatlatacak! KOBİ’leri atağa kaldıracak adım

Buğra Kardan

AK Parti, geniş kapsamlı bir borç yapılandırma paketi üzerinde çalışıyor. 4 milyon vatandaşın yararlanacağı paket olumlu yankı uyandırıyor. Zira bir yandan idari para cezaları diğer yandan da vergi ve sigorta prim borçları yapılandırılacak.

Ekonomik aktivite güçlenecek

500 milyar liralık yapılandırma sayesinde hem üretici hem tüccar hem esnaf ve sanatkâr hem de tüketici soluk alacak. Corona virüsü (Covid-19) tehdidi nedeniyle sıkıntılı bir döneme giren, yatırım yapmakta güçlük çeken binlerce KOBİ ise hayata tutunup imalat ve ihracat yapmaya devam edecek.

Borçlar öteleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan yeni pakette emlak vergisinden öğrenim kredisine kadar kamu kurumlarına olan tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması planlanıyor. AK Parti kurmaylarının Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla toplantılar yaparak çerçevesini belirlediği paketin kapsamına kaçak köprü geçişlerinin, trafik ve gümrük cezalarının girmesi bekleniyor. Tarım kredi kooperatiflerine borçlu olan çiftçilerin yapılandırmadan faydalanıp faydalanmayacakları da merak konusu. AK Parti grubu tarafından devamlı Covid-19’dan ötürü borç ödemelerinin aksadığına işaret ediliyor. Ayrıca “Ekonominin durumu dikkate alınıyor ve ödemeler ya 6 ay ya da 12 ay ötelenmeli” önerisinde bulunuluyor. Bu öneri tartışılıyor. Dev pakette ilaveten kamuya olan borçlara uygulanan gecikme zammında indirime gidilmesi öngörülüyor. Ancak indirim oranı belirlenmedi.

Çalışmalar devam ediyor

Yeni Akit’e konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, borç yapılandırma paketiyle ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Paketin esnafı, sanatkârı, tüccarı borç yükününden kurtaracağını belirten Erdem, “Pandemi döneminde vergi ve sigorta primi ödemeleri için 6 ay erteleme imkânı tanınmıştı. Yeni yapılandırmayla da ödemelerin 6 ya da 12 ay öteleneceği duyumunu alıyoruz. Ki bu, firmaların kendilerini toparlamaları adına çok ama çok önemli” dedi.

Detaylar netleşecek

Parlamentoda ele alınacak yapılandırmanın detaylarının yakında netleşeceğine dikkati çeken Erdem, şu ifadeleri kullandı: “500 milyarlık paket, Covid-19 döneminde ilan edilen teşvikleri, yardımları tamamlayacak. KOBİ’lerin hayatta kalmalarını, faaliyetlerine güçlü şekilde devam etmelerini, yatırımlarını tamamlamalarını, projelerini devreye almalarını mümkün kılacak. Şu da hakikat ki paketle borçlar affedilmeyecek, yapılandırılacak. Ve toplumun önemli bir bölümü gerek maddi gerek manevi olarak rahatlayacak.”