500 milyar TL’lik yapılandırma

Akit Ekonomi

Ekonomi yönetimi, esnaftan sanayiciye kadar pek çok kesimin dört gözle beklediği borç yapılandırmasını hayata geçiriyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

18 taksitle ödeme imkanı

Kanun teklifine ihdas edilen maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak, borçların18 taksitle ödenmesine imkan tanınıyor. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor. Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor. 31 Ağustos 2020 tarihinden öncesine ait borçları kapsayacak yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

GİB’in alacağı 289 milyar TL

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, komisyona bilgi verirken, kendi alanlarında 289 milyar liralık bir alacağın yapılandırma kapsamında olduğunu belirtti. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili verileri de paylaşan Dilbay, “Burada da 3.1 milyon kişi bulunuyor, tutar ise 5.3 milyar TL” dedi. Yapılandırmaya tabi olacak borçların toplamının 500 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor

Yapılandırma hakkı için yıl sonuna kadar müracaat edilecek. Borcun gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken, aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınacak. Borçlar ilk taksitte ödenirse, gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek. Taksitler 2 ayda bir ödenecek ve 36 aya kadar taksitlendirilebilecek. İlk taksit ödemeleri 2021 Ocak ayında başlayacak.

Yapılandırmaya tabi olacak borçlar

l Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

l İl özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

l TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

l KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar,

l Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.