500 lirayı aşan altın için çılgın tahmin! Tarih verildi

Gram altının hangi seviyeleri göreceği, altının küresel ons fiyatıyla, yurt içinde dolar/TL'nin ne olacağına bağlı...

Altının onsunda görülen artış ve doların dünyada güç kazanması, yurt içinde bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı olsa da gram altını 500 liranın üzerine taşıdı. Böylece gram altın, yaklaşık 6 ay sonra ilk defa 500 liranın üzerini görmüş oldu.

Euro/TL kuru ise bayramın ilk günü tüm zamanların rekorunu kırarak 10.30'u aştı. Dolar/TL'de de artış eğilimi hakim. Arefe günü 8.41 seviyesinde olan dolar/TL, bayramın ilk günü 8.50'ye tırmandıktan sonra 8.40 seviyelerinde dengelenmiş gözüküyor.

Peki döviz kurunda ve altın fiyatlarında hareketliliğin nedeni ne? Yurt içi piyasalar açıldıktan sonra da yükseliş devam eder mi?

Haberglobal, İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk ve Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ile konuştu. İşte uzmanların açıklamaları:

Bayram nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde gram altın neden 500 lirayı aştı?

Mehmet Ali Yıldırımtürk: Bayram tatili nedeniyle Kapalı Çarşı'da işlem yapılmıyor olsa da uluslararası piyasalardaki işlemler sürüyor. ABD enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesiyle yurt içinde dolar ve altın fiyatları destek buldu. Bir de son dönemde kripto paralar çok hızlı yükselmişti ancak ülkelerin merkez bankaları, biz de dahil olmak üzere bu alanda düzenleme yapma eğilimine girdiler. Bu da bu alandaki işlemleri azalttı. Tabii kripto para borsalarında son dönemde yaşanan olumsuzluklar da çıkışta etkili oldu. Böylece oradan çıkan paralar altına yöneldi. Bu yüzden şu an hızlı bir yükseliş söz konusu.

Gram altının 2021 sonbaharında 450 TL'ye ulaşması bekleniyordu. Ne oldu da yılın 5. ayında gördü bu seviyeyi?

Mehmet Ali Yıldırımtürk: Altın geçen sene çok daha hızlı yükselmişti. Sonrasındaki gerileme gerçeği çok fazla yansıtmıyordu. Bahsettiğiniz tahminlerin yapıldığı dönemde kripto paraların da piyasayı bu kadar etkileyeceğine yönelik beklenti yoktu. Ayrıca Naci Ağbal'ın aldığı reaksiyonlar da söz konusu tahminlerde etkiliydi. Ancak şimdi gelinen seviye yine de olması gereken seviyeler. Çünkü altının onsu 1850 dolarlardan 1600'lere gerilemişti. Yani zaten olması gereken seviyelerinde bugün.

Altındaki yükseliş sürer mi, fiyatlar yıl sonunda hangi seviyelere ulaşır?

Mehmet Ali Yıldırımtürk: Bayram tatili bitince bir miktar satış gelebilir. Kâr elde etmek isteyenler olacaktır. Bu da muhtemelen fiyatları 475 TL'ye kadar çekebilir. Yani 25 liralık bir fiyat hareketliliği olacaktır. Eylül ekim ayında ise 550-560 seviyelerine ulaşılabilir.

Yıl sonuna gelince de... Yurt içinde gram altının fiyatı, dışarıdaki ons fiyatıyla içerideki dolar/TL'nin çarpılmasıyla oluşan bir fiyat. Dolarda yıl sonu beklentisi 9.35. Dolayısıyla bu seviyeler görülürse gram altın da 600'ü aşarak 620 liralara yükselebilir. Ancak 6 ay sonrası için yorum yapmak doğru değil. Bir hafta sonrası bile öngörülemiyor.

Euro/TL de 10.29 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Döviz kurundaki artışın nedeni nedir ve bu hareketlilik sürer mi?

Enver Erkan: Son artışlar küresel hareketlilik kaynaklı ama TL'nin zayıflığı ve kırılganlık faktörleri kur yükselişlerinde etkili. Dolarda küresel bir değerlenme var. Hafta içinde ABD'de açıklanan enflasyon beklentilerin oldukça üzerinde geldi. ABD 10 yıllık tahvillerinin yüzde 1.70'lere doğru yükselmesi de etkili. Türkiye gibi kırılgan özellikleri ön planda olan ülkelerin para birimleri de negatif ayrışıyor bu nedenle. Benzer durum Euro kurunda da yaşanıyor. Zaten euro/dolar kuru, dolardaki değerlenmeyle düşmüşken euro/TL kurunun artıyor olması, TL'deki zayıflığa işaret ediyor. Hareketlilik sürer mi, bundan sonra oluşacak gelişmelere bakmak lazım. Para politikası ve enflasyon bağlamında yaşanacaklar, jeopolitik gelişmeler kur hareketini şekillendirecektir. Merkez Bankası başkan değişikliğinden sonra görülen en yüksek seviyelerin de üstüne çıkılmış durumda. Eğilim bozulmazsa 8.50'nin de üzerine çıkma olasılığı var.