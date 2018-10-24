500 kişilik listenin zirvesinde... İşte dünyanın en etkili Müslümanı!

Ürdün merkezli İslami Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde, 2019'un En Etkili Müslümanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan'ın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ikinci, Ürdün Kralı 2. Abdullah üçüncü oldu. Listenin dördüncü sırasında İran dini lideri Ayetullah Hamaney'e yer verildi.

Somali'ye verilen destek övüldü

Onuncu kez hazırlanan listede Erdoğan'ın özellikle Suriye meselesinde aldığı inisiyatiften ve milyonlarca sivili insani bir felaketten kurtaran Soçi mutabakatında oynadığı liderlik rolünden övgüyle bahsedildi.

Erdoğan'ın biyografisine yer verildi

Erdoğan'ın biyografisine de yer veren kuruluş Erdoğan'ın 3 dönem başbakanlık görevini yürüttükten sonra Türkiye'nin doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu da özellikle vurguladı.

15 Temmuz'daki hain darbe girişimine ve 200 Türk vatandaşının şehit edilmesine de bir başlıkla değinen kuruluş Erdoğan'ın darbede rolü bulunan kişi ve kurumlara yönelik mücadelesini de satırlarına taşıdı.

Komşularla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor

Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya odaklandığı, Afrika'da yirmiden fazla yeni büyükelçilik ve konsolosluk açtığı, özellikle Somali'deki kıtlık ve kuraklıkla mücadelede önemli rol oynadığı ifadeleri de kurumun çalışmasında yer aldı. Erdoğan'ın zor durumdaki Somali'yi, Afrika dışından ziyaret eden ilk lider olduğu vurgulanırken Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar attığı da raporda vurgulandı.

Önündeki engeller

Türkiye'nin ve Erdoğan'ın önündeki engeller olarak ise Suriye meselesi, ABD ve Rusya ile olan ilişkiler, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile ekonomik sıkıntılar gösterildi.