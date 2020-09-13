500 bin lira ödülle aranıyordu! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisine soğuk duş

Terör örgütü PKK’nın 500 bin liralık Gri listesinde aranan sözde üst düzey yöneticilerinden sözde takım komutanı Botan Zagros kod adlı Mehmet Kırık yakayı ele verdi.

Kırık, Diyarbakır’da polisin yaptığı rutin yol kontrolü uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yakalandı.

Alınan bilgiye göre; otobüse girip kimlik soran polislere önce kendini Suriyeli mülteci olarak tanıtan Kırık, ardından polisin bir anlık dalgınlığından yararlanarak beylik silahını almaya çalışınca çıkan arbede sonucunda etkisiz hale getirildi.

Sözde Amed eyaleti takım komutanı olarak İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde bulunan terörist Kırık hakkında Diyarbakır Başsavcılığı tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

İddianameye göre, kimlik kontrolü için otobüse giren emniyet mensuplarını gören teröristi tedirgin ve şüpheli hareketler sergileyince kendisine yaklaşan polislere üzerinde taşıdığı silahı çekti.

Terörist, polisler hamle yapınca bu defa polislerden birinin beylik silahını almaya çalışmak istemesi üzerine zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Kendisini Suriyeli mülteci olarak tanıtan teröristin alınan parmak izinde ise uzun zamandan bu yana aranan azılı terörist olduğu tespit edildi.

Terörist sorgusunda, terör örgütü DAEŞ'e karşı savaşmak için terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin saflarına katıldığını ve Suriye'de bir müddet kaldıktan sonra Kuzey Irak'a çalışmaya gittiğini belirterek terörist olmadığını ileri sürdü.

Fakat teröristin foyası kendisi yakalanmadan 6 ay önce Bitlis'te öldürülen başka bir teröristin üzerinden çıkan dijital dokümandaki bilgilerle açığa çıktı. Dokümanda, terörist Mehmet Kırık'ın örgüte katıldığı tarih, anne baba adı, babasının mesleği ve cep telefonu, kod adı, kaldığı bölgeler, hastalığı, aldığı silah eğitimleri, örgüt içindeki pozisyonu, eğitim durumu, kişisel becerileri, kardeş sayısı gibi kişisel bilgiler karşılaşıldığında 500 bin liralık Gri listede aranan terörist olduğu belirlendi.

Sabah'ın haberine göre; silahı gasp edilmeye çalışılan ve mağdur olarak ifadesi alınan polis ifadesinde, otobüsün kontrol noktasına yanaşınca kimlik kontrolü için içeri girdiklerini, kimlikleri tek tek toplarken 13 nolu koltukta oturan şahsın sessiz kalıp tepki vermediğini, ardından yolculardan birinin bu kişinin Suriyeli olduğunu söyleyince heyecanlı hal ve tavırlar sergileyip kendisine yüksek sesle 'Gel'anlamına gelen Arapça 'Taal' diyerek eli ile yanına çağırdığını belirtti. Polis, bu sırada başka bir yolcunun kimliğini uzattığını, onun kimliğini aldığı sırada Suriyeli olduğunu söyleyen şahsın kendisine silah doğrultunca ani hareketle onu etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Kendisini böyle acındırmış!

Otobüs şoförü M.Ü ise ifadesinde, Bismil otogarına girdiğinde firmalarının yazıhanesindeki üstü başı yırtık bu şahsın parası olmadığını, cep telefonunun çalındığını, annesinin hasta olduğunu ve gariban bir inşaat işçisi olduğunu ileri sürerek kendisini Diyarbakır'a götürmesini istediğini söyledi. Şoför, acıyıp aldığını, terörist olduğunu yakalanınca öğrendiğini belirtti.

Sansasyonel eylem için gönderildi!

İddianamede teröristin örgütte sözde takım komutanlığı gibi üst düzey sorumlu olduğu da dikkate alındığında sansasyonel suikast tarzı bir eylem gerçekleştirmek amacıyla üzerinde bulunan tabanca ile Diyarbakır'a geldiğine işaret edildi.

Teröristin Türkiye'ye gelmeden Kuzey Irak'ın Haftanin, Gara, Avaşin, Zap ve Suriye'de de faaliyetler yaptığı dikkate alındığında örgütün 'kadro' dediği sözde önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi.

Ayrıca teröristin, terör örgütünün yurt içindeki sığınak, barınma alanları ve depoları hakkında bilgisi olduğu, kırsal ile şehirdeki işbirlikçiler ile irtibatlı olduğu bildirildi.

Teröristin enselendiğinde üzerinde ele geçen silahın da emniyetinin açık, dolu ve atışa hazır halde olduğu dikkate alındığında teröristin kırsal alandan şehir merkezinde, devlet büyükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, güvenlik güçleri ve adli makamlara yönelik suikast veya sansasyonel tarzda saldırı için gönderildiği ifade edildi.