50 yıllık çalışma gerçeği ortaya koydu! Her sabah aç karnına 1 bardak bundan içerseniz bakın ne oluyor

Besleyici bir gıda olan ceviz, içerdiği antioksidan özelliği sayesinde oldukça faydalıdır. Son 50 yıldır bilim adamları ve endüstri uzmanları her yıl ceviz sağlığı hakkında araştırma yapmaktadır.

Kalp sağlığından kilo vermeye kadar birçok sağlık sorunları ile mücadele etmekte olan ceviz, hastalıklara karşı kalkkan görevi görmektedir.

Yapısı bakımından beyine benzetilen ceviz, beyin sağlığı için en iyi besin olduğu uzmanlar tarafından kabul edilmektedir.

Cevizin içerisinde bulunan Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını güçlendirdikleri için daha yüksek zeka ile ilişkilendirilir.

Birçok faydası bulunan kuru yemiş olan cevizin suyununda kolesterole fayda sağladığını biliyor muydunuz? İşte ceviz suyu hakkında bilmeniz gerekenler.

Ceviz suyu kolesterol düşürür mü?

Kolesterol, kanın içinde bulunan mumsu bir maddedir. Sağlıklı hücrelerin oluşması için belli oranda kolesterole ihtiyaç duyulur. Kolesterolün düzgün işleyişinde hormonlar salgılanır, besinler sindirilir ve safra üretimi gerçekleşir.

Ancak kolesterolün yükselmesi sağlık sorunlarını da beraberinde getirmekte. Yükselen kolesterol safra kesesinde taşlara,damar tıkanıklarına sebep olmakradır.

Peki ceviz suyu kolesterolü düşürmede yardımcı olur mu? İnsan vücudunun sağlıklı kolesterol değerleri LDL yani kötü kolesterol sınırı 130 mg/dL'nin altında total kolesterol ise 200 mg/dL'nin altında olmalıdır. Bu sağlıklı değerleri yakalamak için ceviz suyunun tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Ceviz suyu kürü

Malzemeler

3 adet ceviz

1 bardak su

Gece yatmadan önce kırdığınız cevizleri bir bardak suyun içine perdeleri ile bırakın. Sabah aç karnına ceviz suyunu tüketin. Ceviz tanelerini ise kahvaltıda tüketebilirsiniz. Kolesterolünüz belirli seviyeye gelene kadar bu küre düzenli devam edin.

İçerdiği vitamin sayesinde kolesterol seviyesini dengelemeklede kalmayıp kalp krizi riskinide azaltmaktadır.

Cilt sağlığı, karaciğeri güçlendirme, tiroit hastalığına ve kilo kaybınada ceviz suyu fayda sağlamaktadır.