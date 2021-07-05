50 yıl sonra ne olacak? Kripto paralar, finans sistemini bozacak

Küresel borsalardaki hisse senetlerinin gelecek ay ya da iki yıl içinde ne yapacağını bilmiyor olabiliriz, ama on yıllar boyunca, yükseleceklerine dair oldukça iyi bir önsezimiz var. Birçok yatırımcı hisse senetlerinin nasıl bir performans gösterdiğini genel olarak biliyor ve Hisse senetlerinin tanımı yüzlerce yıldır değişmedi.

Ancak söz konusu kaidelerin hiç birisi kripto paralar için geçerli değil. Kripto paralar konusunda bir kesim bu yeni varlık sınıfının finansal sistemi ve parayı anlayışımızı tamamen değiştireceğini düşünürken diğer bir kesim ise bu piyasanın tehlikeli bir balon olduğu görüşünü savunuyor.

Ancak öngörüler ne yönde olursa olsun kripto paralar olmadan bir gelecek hayal etmek giderek daha zor bir hale geliyor.

CNBC’nin haberinde konuyla ilgili uzmanlara bundan 50 yıl sonra kripto paraların durumuyla ilgili öngörüleri soruldu. Borsagundem.com’un derlediği açıklamalara göre dünyaca ünlü yatırım uzmanların kripto paralarla ilgili birbirinden oldukça farklı görüşlere yer veriyor.

Varlık yönetimi şirketi Delancey Wealth Management’ın Kurucusu ve Yeminli Mali Müşavir Ivory Johnson kripto paraların geleneksel finans sistemine derin etkileri olacağı görüşünde. Johnson açıklamasında, “Kripto para birimleri geleneksel finans sistemini bozacaktır. Zira çok az maliyetle veya hiç maliyet olmadan, gecikme yaşanmadan veya döviz dalgalanmalarından etkilenmeden ödemeleri sınır ötesine verimli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip yardımcı hizmetlerle birlikte geliyor. Bitcoin özelinde konuşmak gerekirse 50 yıllık süre oldukça uzun bir zaman ve Bitcoin dünyanın en büyük rezerv para birimi haline gelebilir ya da daha iyi bir teknoloji tahtını ele geçirene kadar tıpkı AOL (teknoloji balonu sırasındaki en çok yükselen hisselerden biri) birçok insanı zengin edebilir” ifadelerine yer verdi.

Para birimlerinin tarihçesiyle ilgili finans çevrelerinde oldukça ilgi gören “Para Komplosu” (The Money Plot) kitabının ünlü yazarı Frederick Kaufman diğer para birimlerinin de kripto paralarla benzer değişimler geçireceği öngörüsünü paylaşıyor.

Kaufman, “2071’den çok daha önce dolarla kripto para arasındaki benzerlikler gümüşle veya altınla olduğundan çok daha fazla olacak. Bu nedenle şifreli algoritmaların değer depoları ve değişim aracı olacaklarından şüphe etmeye gerek yoktur. Bütün para birimleri bir çeşit şifrelemedir. Bu başından beri böyleydi ve hayatımız dijital dünyayla daha da yakınlaştıkça coinlere yatırım yapma dürtüsü daha da hızlanacaktır. İronik bir şekilde bu dürtü bizi ilkel içgüdülerimize bağlayacak ve bizi insan olarak tutmak için kendi başında düşen görevi yapacaktır” dedi.

Finansal danışmanlık şirketi Betterment’in Davranışsal Finans ve Yatırım Başkan Yardımcısı Dan Egan da kripto paraların uzun bir süre etrafta olacağı görüşünde. Egan açıklamasında, “Bitcoin gibi kripto para birimleri para hareketi ve spekülasyonlar konusunda yararlı olduklarını kanıtladılar ve gitmeleri pek mümkün değil. Ancak büyüyen bir kripto pazarının talebini karşılamak için enerjiyi nerede ve nasıl üreteceği konusu ve kripto paraları itibari para birimlerinin gücüne rakip olarak gören devlet aktörlerinin onları daha da karaborsa bir mal haline getirip getirmeyeceği konusu üzerine kafa yormaya değecektir" öngörüsünde bulundu.

Arizona Eyalet Üniversitesi Blockchain Araştırma Laboratuvarı Kurucusu ve Yöneticisi Dragan Boscovic, “Merkez bankası yetkilileri kripto para birimleri üzerine piyasa düzenlemeleri oluşturmakla meşgul. Dijital para birimlerinin dijital ekonomiye özgü olduğunun ve bu nedenle önümüzdeki 10 yıl içinde ana akım olma yolunda ilerlediğinin farkındalar" dedi.

Amerikan Tüketici Federasyonu Yatırımcı Koruma Direktörü Barbara Roper’sa kripto paraların geleceğine ilişkin fikir belirtmemeyi tercih ediyor. Roper, “Üzgünüm. Bir süre önce bu konu için fazlasıyla yaşlı olduğuma karar verdim” ifadelerine yer verdi.