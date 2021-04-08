Koronavirüs salgınında vaka sayıları bir hayli arttı. Salgına karşı en önemli silah hiç kuşkusuz aşı. Ancak aşılar yurt dışından geldiği için tedarik açısında işler zor ilerliyor. Bu sebeple aşılama için aşamalar belirlendi ve bu doğrultuda uygulama sürüyor. Son olarak bazı kronik hastalıkları olanlara, 60 yaş üstüne ve 60 yaş üstünün eşlerine aşı randevu sistemi açıldı. Peki, kim ne zaman aşı olur?

50 yaş üstü ne zaman aşı olur? Kim ne zaman aşı olacak?

60 yaş altındaki bireyler aşılama sırasının kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Aşı uygulanacak gruplar Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalara baktığımızda 40 yaş üstünün haziran ayı sonunda aşılanmış olacağı ifadelerini görüyoruz.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.