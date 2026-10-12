50 TL'ye hasta nefesli balon!

Sosyal mecralarda yeniden gündeme gelen ve şaşkınlık uyandıran "50 TL’ye rapor almalık hasta nefesli balon" ilanı, kamuoyunda geniş yankı buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, insan aklını zorlayan bu ilanın arkasındaki tehlikeleri, hukuki boyutlarını ve toplumsal etkilerini detaylarıyla paylaştı.

"Sadece Bir Şaka Değil, Aleyhte Bir Gösterge"

Yeniden dolaşıma girerek kısa sürede geniş kitlelere ulaşan söz konusu ilanda, satıcının "Corona değil, düz hastalık" ifadeleri öne çıkıyor. İsa Karakaş, bu durumun masum bir internet şakası olarak görülemeyeceğini, aksine toplumsal ve hukuki boyutları olan ciddi bir çöküşün habercisi olduğunu belirtti.

SGK Bütçesine Yansımaları

İlandaki temel amacın, kişilerin işe gitmeyerek SGK’dan "rapor parası" (geçici iş göremezlik ödeneği) temin etmesi olduğu ifade edildi:

5510 sayılı Kanun kapsamında, ayaktan tedavilerde üçüncü günden itibaren günlük kazancın üçte ikisi SGK tarafından karşılanıyor.

İlanda öne sürülen bir haftalık süreç, bu üç günlük yasal sınırı aşarak haksız gelir elde edilmesine zemin hazırlıyor.

Bu ödemeler doğrudan işveren tarafından değil, çalışanların primleriyle oluşan kamu kaynaklarından aktarılıyor.

Hileli Raporun Yasal ve Mesleki Sonuçları

İsa Karakaş, bu tür yöntemlere başvuran kişilerin karşılaşabileceği yaptırımları şu şekilde sıraladı:

SGK Tarafından Tahsilat: Usulsüz alınan ödenekler ve oluşan sağlık masrafları, SGK tarafından yasal faiziyle birlikte geri isteniyor. Yasal süreç 5 yıllık zamanaşımı süresince takip edilebiliyor.

Tazminatsız İşten Çıkarma: Gerçeğe aykırı rapor kullanılması veya kişinin kendisini bilerek hasta etmesi, İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca dürüstlük kurallarına aykırı davranış kabul ediliyor ve iş sözleşmesinin tazminatsız sona erdirilmesine yol açıyor.

Ceza Hukuku Boyutu: İlanı veren veya bu yolla gelir sağlayan kişilerin eylemleri; aldatma yoluyla haksız kazanç sağlama ve hastalığı yayarak sağlığı tehlikeye düşürme kapsamında değerlendiriliyor. "Sadece mizah amaçlıydı" savunması yasal sorumluluğu ortadan kaldırmıyor.

Yetkili Makamlara Denetim Çağrısı

Dijital platformlardaki denetim eksikliğine dikkat çeken Karakaş; online pazar yerleri ile sosyal ağların bu tür ilanları hızla engellemesi gerektiğini kaydetti. Kamu düzenini ve toplum sağlığını tehdit eden bu tür girişimlere karşı Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın gerekli yaptırımları uygulaması gerektiği ifade edildi.