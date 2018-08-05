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50 liraya alıyor, 5 bin liraya satıyor! Görülmemiş ticaret

Sivas’ta ahşap oymacısı Mehmet Dülger, sahipsiz metruk evlerden 50 ile 100 lira arasında satın alarak topladığı eski kapıları oyma sanatı ile kullanılır hale getirip, bin ile 5 bin lira arasında satıyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:07
50 liraya alıyor, 5 bin liraya satıyor! Görülmemiş ticaret

Sivas’ta ahşap oymacısı Mehmet Dülger, metruk evlerden 50 ile 100 lira arasında satın aldığı kapıları oyma sanatı ile kullanılır hale getirip, bin ile 5 bin lira arasında satıyor.

Sivas'ın son ahşap oyma ustalarından 50 yaşındaki Mehmet Dülger, Gültepe Mahallesi'ndeki Mahrukatcılar Sitesi'nde bulunan atölyesinde 25 yıldır sanatını devam ettiriyor. Ahşap kapılar üzerine çalışan Dülger, yıkılma noktasında olan evleri tek tek gezerek eski kapıları 50 ile 100 lira arasında ücret ödeyerek satın alıyor. Oyma sanatı ile 1 haftada yeni bir görünüm kazandırdığı kapıları bin lira ile 5 bin lirasında satışa çıkartan Dülger'in ince işlemelerle süslediği kapılar, Ege Bölgesi'nde oldukça rağbet görüyor.

KAPILARI TEK TEK TOPLUYOR

Eski evlerden kapıları tek tek topladığını ve oymasını yaptığını belirten Mehmet Dülger, "Eski evlerden topladığım kapılar 100 yıllık, 50 yıllık kapılar. Kapıların yapımı 1 hafta ile 10 gün arası sürüyor. Kapının modeline göre, işçiliğine göre fiyatları değişiyor. Fiyatlar bin liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Yaptığım kapılara rağbet oldukça fazla ve Ege Bölgesi'nden yoğun bir talep var. Bu kapıları yapan bende başka tasarımcı yok. Olmasını istediğim için buraya gelen öğrencilere ve emeklilere de gösterebildiğim kadar bildiklerimi gösteriyorum. Binalardan çıkma olarak aldığımız kapıların fiyatı ise 100 lira ile 50 lira arasında değişiyor" dedi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 13:07
  1. Sivas
  2. Ahşap oymacısı
  3. kapı oyma sanatı
  4. eski kapıları yenileme
  5. ahşap işleme

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş19 dk önce
    100 yıllık, 50 yıllık kapılar çürük ya da çürümeye yüz tutmuştur.
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