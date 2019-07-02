0553 313 94 23

50 lira için başından bıçaklandı!

Bursa'da 19 yaşındaki bir genç, 50 lira için başından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

02 Temmuz 2019 Salı 18:25
50 lira için başından bıçaklandı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi yaşayan 19 yaşındaki Mustafa Türker ile 22 yaşındaki E.İ. arasında, 50 lira para için husumet vardı.

Konuşmak için Mustafa Türker'in bulunduğu iş yerinin önüne gelen E.İ., bir süre sohbet etti. Cebine sakladığı sustalı çakıyı kimse fark etmeden bir anda sallayan E.İ., Mustafa Türker'in başına sapladı.

Ne olduğunu anlamayan Türker, can havli ile kendisini bıçaklayan E.İ.'yi iterek yere düşürdü. Türker aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, E.İ. ise kaçarak uzaklaştı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Türker, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye sevk edildi. 19 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan şüpheli E.İ. ise Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, saklandığı yerde yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat yürüten cinayet ekipleri, şüpheliyi ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen E.İ.'nin, suçunu kabul ettiği ve cinayeti 50 lira para için işlediğini söylediği öğrenildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:25
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. Mustafa Türker

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte saldırı
    1. Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte..
    2. İğrenç olay! 3 erkek çocuğa istismarda..
    3. ABD Senatosu Dış İlişkiler..
    4. İstanbul Üsküdar'da yangın
    5. Antalya’da jandarma suç çetesini..
    6. Venezuela ile Almanya arasında buzlar..
    7. Bursu kesilen ODTÜ'lüler için yaygara..
    8. Almanya'da 600 hektarlık ormanlık alan..
    9. Düzce'de minibüs ile otomobil..
    10. Malatya İdmanyurdu Kulübü, TÜFAD’ın..
    11. Düzce’de Kestane Balı hasadı başladı
    12. TFF-Kulüpler Birliği toplantısı sona..
    13. Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde 5 katlı..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Ülker Bisküvi, ortağı G. New Inc'e..
    16. Samsun'da denize giren kişi boğuldu
    17. Genç sanayicilerden Güder’e ziyaret
    18. Türkiye'den Esed Rejimi'ne çok sert..
    19. 16 yaşındaki genç kızdan haber..
    20. Kemalistlerin AK Parti’ye karşı..
    21. 23 yaşındaki genci bıçakla öldüren..
    22. Kasımpaşa’nın ikinci etap kamp..
    23. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi,..
    24. Borsa günü 100 binin üzerinde tamamladı
    25. İsrail'deki Etiyopyalıların polise..
    26. Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı
    27. Salon sıkıntısı yaşayan Malatya Spor..
    28. 50 lira için başından bıçaklandı!
    29. Cezayir Meclis Başkanı istifa etti
    30. Karadeniz’de can pazarı: 3 kişi son..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız