50 hanenin teşfiratı gerçekleştirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selzedelerin yaraların sarılmaya devam edildiğini duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selzedelerin eşyalarının temin edilmeye devam edildiğini söyledi.
Bakan Yanık, “Jandarma teşkilatımızın da desteğiyle selzedelerimizin ev eşyalarını temin etmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 50 hanemizin tefrişatını gerçekleştirdik” dedi.
Derya Yanık, “Sel sebebiyle ev eşyaları hasar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kastamonu Bozkurt'ta 11 evimizin ihtiyaçları temin edildi” şeklinde konuştu.