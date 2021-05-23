50 CHP'li bir araya gelse yapamaz! Minik kız çocuğundan muhteşem 'İstiklal Marşı' performansı

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Sosyal medyada ulusalcı CHP'li kesimi utandıracak bir video paylaşım rekorları kırdı. Elli CHP'linin bir araya gelse gösteremeyeceği performans minik bir kız çocuğu tarafından gerçekleştirildi.

'Mehmet Akif Ersoy Peygamberimizden (SAV) ilham aldı'

Görüntülerdeki minik kız çocuğu, İstiklal Marşı'nı okumadan önce sempatik tavrıyla bir de açıklama yaptı: "Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'Nı okumadan önce düşünüyor, düşünüyor.. Peygamberimizin (SAV) çölleri aşarken Ebubekir Sıddık'a söylediği sözler aklına geliyor. 'Korkma! Müşriklerden korkma! Hiçbir şeyden korkma! Mehmet Akif Ersoy da ondan ilham alıyor ve İstiklal Marşımızın girişini böyle yazıyor."