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Yaşam 50 CHP'li bir araya gelse yapamaz! Minik kız çocuğundan muhteşem 'İstiklal Marşı' performansı
Yaşam

50 CHP'li bir araya gelse yapamaz! Minik kız çocuğundan muhteşem 'İstiklal Marşı' performansı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda küçük bir kız çocuğunun okuduğu İstiklal Marşı'ndaki muhteşem performansı büyük beğeni topladı. Ulusalcı CHP'lileri utandıracak video paylaşım rekorları kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:54:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada ulusalcı CHP'li kesimi utandıracak bir video paylaşım rekorları kırdı. Elli CHP'linin bir araya gelse gösteremeyeceği performans minik bir kız çocuğu tarafından gerçekleştirildi.

'Mehmet Akif Ersoy Peygamberimizden (SAV) ilham aldı'

Görüntülerdeki minik kız çocuğu, İstiklal Marşı'nı okumadan önce sempatik tavrıyla bir de açıklama yaptı: "Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'Nı okumadan önce düşünüyor, düşünüyor.. Peygamberimizin (SAV) çölleri aşarken Ebubekir Sıddık'a söylediği sözler aklına geliyor. 'Korkma! Müşriklerden korkma! Hiçbir şeyden korkma! Mehmet Akif Ersoy da ondan ilham alıyor ve İstiklal Marşımızın girişini böyle yazıyor."

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Yorumlar

Putsavar

zillet ve münafık yahudi ermeni rum tabanına fırsat vermeyin. Çocuklarınızı münafik yahudi tehlikesine karşı eğitin
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hizipsavar

aklıma istiklal marşı OKUYAMAYAN ke mal abim geldi. ya bunlara ne desek boş buna lider diyen adam var bu ülkede
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