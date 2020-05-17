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50 bin ton patates ihracatına izin çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, güvenliğin güçlü bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:12:00 -
50 bin ton patates ihracatına izin çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve gıda sektöründe üretim, tüketim ve stok durumu ile piyasadaki fiyat değişimlerini yakından takip ettiklerini belirterek, Adana, Hatay ve İzmir’de turfanda patates hasadının başlamasıyla, yurt içi arz güvenliğinin güçlü bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Pakdemirli, “Bugün itibariyle 50 bin ton patatesin ihracatına ön izin vermeye başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi amacımız, üreticiyi korumak, tüketicimizi kollamak” değerlendirmesinde bulundu.

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