Dünya 50 araç, onlarca ev ve posta kutularına insan kanlarıyla gamalı haçlar çizildi! Almanya'da kanlı nefret mesajı
50 araç, onlarca ev ve posta kutularına insan kanlarıyla gamalı haçlar çizildi! Almanya'da kanlı nefret mesajı

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde en az 50 otomobile ve onlarca binanın dış cephelerine ve posta kutularına insan kanlanıyla gamalı haçlar çizildi. Almanya’nın gündemine yükselen korkunç mesajlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya’da Südosthessen Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, bir kişi, dün akşam geç saatlerde Plantagen Caddesi’nde park ettiği otomobilinin üzerinde kırmızı sıvı ile gamalı haç çızıldığını fark ederek polisi aradı. Aracın kaputunun üzerine kanla gamalı haç çizilmesini inceleyen polisler daha sonra çevrede en az 50 araz ile onlarca evin posta kutularına ve binaların dış cephelerine de aynı işaretin yapıldığını tespit etti.

Yapılan test sonucunda gamalı haçların çizildiği sıvının insan kanı olduğu ortaya çıkarken polis olaya ilişkin "mala zarar verme ve anayasaya aykırı semboller kullanmaktan" soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin bilgi verebilecek kişilerden de polisle iletişime geçmesi istendi.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky da basına yaptığı açıklamada, binalara ve araçlara kanlı gamalı haç çizilmesinden ötürü toplumun şoke olduğunu belirtti.

Hanau’da 19 Şubat 2020’de 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıya işaret eden Kimansky, "Özellikle 19 Şubat 2020'deki ırkçı saldırıdan derin şekilde etkilenen şehrimizde, böyle bir eylem büyük dehşet oluşturdu.  Bu tür sembollerin korku veya bölünme tohumlarını atmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Bu bizde de uygulansın

polis olaya ilişkin "mala zarar verme ve anayasaya aykırı semboller kullanmaktan" soruşturma başlattmış...

