5. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. YÖK’ün açıklamasına göre, 5. YÖKDİL sınavı bugün saat 14:00'da 30 ilde yapılacak. Peki YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. YÖK’ün açıklamasına göre, 5. YÖKDİL sınavı 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde 35 sınav merkezinde saat 14:00’da tek oturum olarak yapılacak. 5. YÖKDİL sınavına girecekler YÖKDİL 5. Sınav başvurularını 8-17 Ağustos tarihleri arasında yokdil.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmişti.

Yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak son sınavın sonuç tarihi değerlendirildiğinde, sınavın, yapıldığı tarihten sonra en geç 14 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Yani bu duruma göre YÖKDİL sonuçlarının en geç 5 veya 6 Ekim'de açıklanacağı öngörülüyor.

YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor. YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı. Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.