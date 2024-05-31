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Gündem 5 yıldır milyonlarca İstanbulluyu uyutan İmamoğlu sahipsiz köpeklerin uyutulmasına karşı
Gündem

5 yıldır milyonlarca İstanbulluyu uyutan İmamoğlu sahipsiz köpeklerin uyutulmasına karşı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 09:51:00 -
5 yıldır milyonlarca İstanbulluyu uyutan İmamoğlu sahipsiz köpeklerin uyutulmasına karşı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan düzenlemeye tepki gösterdi, 5 yıldır yalanlarıyla İstanbul halkını uyutan İmamoğlu sahipsiz köpeklerin uyutulmasına karşı çıktı.

Tartışmalara neden olan başıboş köpeklerle ilgili yasa düzenlemesi tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Mevzuatta yapacağımız değişiklikle, biz, sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Bu değişiklikteki yegane hedefimiz budur. Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakımevi olmayan yerlerde, hemen bakımevleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakımevlerinde tutulacak. Ayrıca sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak.

Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecek, bundan sonra da çok sıkı takip edilecek. Biz istiyoruz ki, barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Özellikle hayvan severlerimizin bu süreçte, barınaklardaki köpekleri sahiplenmek suretiyle daha fazla sorumluluk alacaklarına inanıyoruz.

Aynı şekilde belediyelerin, kanunun kendilerine yüklediği görevleri en güzel şekilde yerine getirerek, sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Böylece, bu önemli sorunu hep birlikte, en geniş mutabakatla, milletimizin arzu ve beklentileri yönünde çözmüş olacağız." Demişti.

Bu konu muhalefetin elinde evrilerek Ak Parti başıboş köpekleri uyutacak (Öldürecek) propagandasına dönüştü.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da topa girerek sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan düzenlemeye sert çıktı.

"Hayvan öldürmek hangi vicdana sığar!" diye konuştu.

'Az Önce Konuştum' programının sunucusu gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Söz konusu düzenlemeyle ilgili İmamoğlu "Uyutma ne demek? Milyonlarca hayvanı mı öldüreceğiz! Böyle insanlık olur mu? Çocuklar eve sokmaz bizi. Barınaklar, kısırlaştırma merkezleri kurmadan hayvan öldürmek hangi vicdana sığar!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sanki Ak Parti hükümeti barınaklardan, kısırlaştırma merkezlerinden söz etmemiş gibi ki cumhurbaşkanının sözleri yukarıda açıktır. İmamoğlu propaganda yapmaya devam ediyor.

İmamoğlu’nu dinleyen vatandaşlar. 5 yıldır konuştuğu yalanlarla İstanbul halkını uyutan İmamoğlu neden köpeklerin uyutulmasına karşı gösterdi ki? Bu zaten İmamoğlu’nun yaptığı şey” diye tepki gösterdi.

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